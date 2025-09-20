لفت عضو مجلس الأمن الروسي سيرجي إيفانوف إلى ازدياد تساؤل السياسيين في العالم خلال الفترة الأخيرة حول قدرة أوكرانيا على البقاء كدولة في المستقبل.

وقال إيفانوف لوكالة "تاس": "يفكر السياسيون في الوقت الحاضر بشكل متزايد فيما إذا كانت أوكرانيا ستبقى دولة في المستقبل أم لا".

وأضاف أن على "السياسيين الغربيين عندها التحدث بشكل مباشر بأن على أوكرانيا التخلي عن جزء من أراضيها، وهو ما يرفضه فلاديمير زيلينسكي بشكل قاطع ويصرح بذلك علنا".

ونصح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي كيث كيلوج أمس أوكرانيا بقبول الخسارة الفعلية لبعض أراضيها في الوقت الحالي، معربا عن اعتقاده بأن الوضع قد يتغير على المدى الطويل.

وتم إجراء استفتاءات حول انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر عام 2022.

