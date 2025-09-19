موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري بختام الجولة السابعة

ترتيب الدوري المصري، قفز الأهلي إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوزه أمام سيراميكا كليوباترا 1-0 في ختام الجولة السابعة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السابعة

1- الزمالك 16 نقطة

2- المصري 14 نقطة

3- وادي دجلة 13 نقطة

4- بيراميدز 11 نقطة

5- مودرن سبورت 11 نقطة

6- إنبي 10 نقاط

7- سموحة 10 نقاط

8- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

9- بتروجيت 10 نقاط

10- الأهلي 9 نقاط

11- زد 9 نقاط

12- غزل المحلة 8 نقاط

13- حرس الحدود 8 نقاط

14- طلائع الجيش 8 نقاط

15- البنك الأهلي 7 نقاط

16- الجونة 7 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط

19- المقاولون العرب 4 نقاط

20- الإسماعيلي 4 نقاط

21- فاركو 3 نقاط



جدول ترتيب فرق الدوري المصري

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.



ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وأسدل الستار علي مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الجمعة بفوز الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا 1-0، وسموحة أمام حرس الحدود 1-0.

نتائج الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

المقاولون ضد فاركو 1-1

الجونة ضد بتروجيت 1-1

المصري ضد غزل المحلة 2-1

الاسماعيلى ضد الزمالك 0-2

مودرن سبورت ضد إنبي 2-2

الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية 0-1

بيراميدز ضد زد - 8 مساء 1-0

وادي دجلة 1-0 طلائع الجيش

سموحة 1-0 حرس الحدود

الأهلي 1-0 سيراميكا كليوباترا

البنك الأهلي - راحة

