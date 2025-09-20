يلتقي السيسي بقصر الاتحادية، برنامج عمل مكثف لرئيس سنغافورة اليوم بالقاهرة

يبحث اليوم رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام تعزيز العلاقات مع القيادة السياسية المصرية في مختلف المجالات، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث يجرى رئيس سنغافورة اليوم مباحثات مع كبار المسئولين المصريين بالقاهرة.

وتعد زيارة ثارمان إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تؤكد على العلاقات الراسخة بين البلدين كما تجرى مراسم استقبال رسمية للرئيس السنغافورى فى قصر الاتحادية، حيث يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما يلتقى رئيس سنغافورة مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كما يشارك الزعيمان فى افتتاح منتدى الأعمال المصري السنغافورى.

كما يلتقي رئيس سنغافورة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



كما يزور الرئيس مقر الهلال الأحمر المصرى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويلتقى مع الجالية السنغافورية فى حفل استقبال بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس هيئة الهلال الأحمر.

واستهل رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام أولى فعاليات زيارته الرسمية إلى مصر بجولة في منطقة الفسطاط ومصر القديمة حيث قام بزيارة مركز الحرف التقليدية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة في مستهل زيارته.

وأبدى الرئيس السنغافوري إعجابه الشديد بمستوى المهارة والدقة التي يتمتع بها الفنانون والحرفيون المصريون في مجالات متعددة مثل: الخيامية، والخزف، والنحاس، والسجاد اليدوي معبرا عن تقديره العميق للفنون التراثية المصرية.

كما اطلع الرئيس والوفد الرسمي على آخر تطورات أعمال التطوير في المنطقة المحيطة بالمركز ضمن مشروع تلال الفسطاط والذي يهدف إلى تحويل المركز إلى كيان إقليمي ودولي متميز في مجال الحرف اليدوية التراثية.

وتعد هذه الزيارة محطة بارزة في مسار التعاون الثنائي بين البلدين، حيث من المنتظر أن تسهم في تبادل الخبرات بمجالات التنمية المستدامة إلى جانب بحث ملفات التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد.



