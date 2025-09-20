قطار ريال مدريد يستقبل إسبانيول في الدوري الإسباني

يحتضن سانتياجو برنابيو مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، اليوم السبت في تمام الساعة 05:15 مساءً، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني- الليجا موسم 2025-2026.

ويدخل ريال مدريد هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد انطلاقته القوية هذا الموسم، حيث حقق العلامة الكاملة في أول أربع جولات من الدوري للمرة الرابعة عشرة في تاريخه.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة كاملة بعد الفوز في مبارياته الأربع الأولى، مسجلًا 8 أهداف ومستقبلًا هدفين فقط، وفي المقابل، يتواجد إسبانيول في المركز الثالث برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا.

وتمكن ريال مدريد من سيطرته المطلقة على مواجهاته الأخيرة أمام إسبانيول، بعدما حقق الفوز في تسع مباريات من أصل آخر 11 لقاء جمع بينهما في مختلف البطولات، فيما تلقى خسارتين فقط.

ويعد ريال مدريد العقدة الأصعب لفريق إسبانيول، في الليجا إذ انتصر الملكي في 18 مواجهة من أصل آخر 20 مباراة بينهما فيما انتهت مباراتان فقط بالتعادل.

وأعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد قائمة تضم 23 لاعبًا لمواجهة إسبانيول، ويغيب عن الفريق 4 لاعبين في مواجهة إسبانيول.

ويغيب عن ريال مدريد كل من المدافع الألماني أنطونيو روديجير وفيرلاند ميندي وألكسندر أرنولد للإصابة، ويغيب دين هويسن للإيقاف وعاد البرازيلي إندريك بعد تعافيه من الإصابة.

قائمة ريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: كارفاخال - إيدر ميليتاو، ألابا، أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، خيمنيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني،أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، مبابي، رودريجو، جونزالو، إبراهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.

