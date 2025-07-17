الجمعة 18 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

مشيرة إسماعيل: شاركت في بطولات الجمباز وبدأت مع الفرقة القومية وعمري 11 سنة

الفنانة مشيرة إسماعيل،
الفنانة مشيرة إسماعيل، فيتو

حلَّت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة ON، في حلقة اتسمت بالدفء والاحتفاء الكبير بمسيرتها الفنية الطويلة.

 

وقالت مشيرة في بداية حديثها: "أنا اتخضيت من الاستقبال الجميل ليا في ستوديو البرنامج، حسيت بامتنان كبير وحب صادق".

 

بداية مبكرة في الفنون والرياضة

وكشفت الفنانة مشيرة إسماعيل عن بدايتها الفنية قائلة: "شاركت مع الفرقة القومية للفنون الشعبية من وأنا عندي 11 سنة"، مشيرة إلى أن موهبتها في الحركة والرقص ظهرت مبكرًا من خلال مشاركتها في فريق الجمباز، حيث قالت:"منذ طفولتي اشتركت في بطولات جمباز ولعبت في نوادي كثيرة".

منى الشاذلي تشيد بتاريخها الفني

من جهتها، أعربت الإعلامية منى الشاذلي عن تقديرها لمشيرة إسماعيل، مؤكدة أنها من النجوم الكبار الذين ابتعدوا عن الظهور الإعلامي رغم تاريخهم العريق.
وقالت الشاذلي: "مشيرة إسماعيل اسم لنجمة كبيرة قليلة الظهور الإعلامي، وهي أحد الأعمدة الرئيسية للفرقة القومية للفنون الشعبية، وتاريخها غني ومؤثر".

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