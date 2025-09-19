طرح سيارات IM Motors الكهربائية الفاخرة لأول مرة في مصر

طرحت شركة IM Motors العالمية للسيارات الكهربائية الفاخرة، علامتها التجارية لأول مرة بالسوق المحلي، وذلك في إطار التزامها بدعم رؤية مصر 2030 التي تستهدف تعزيز الاستدامة البيئية من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة وتشجيع التوسع في استخدام السيارات الكهربائية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التنقل الذكي والمستدام محليًا، وترسخ مكانة المجموعة كرائد في تقديم حلول تنقل مبتكرة.

ومن المقرر أن تبدأ IM Motors نشاطها في مصر من سبتمبر 2025، عبر افتتاح أول صالتي عرض لها في الشيخ زايد غرب القاهرة والتجمع الخامس شرق القاهرة (المقرر افتتاحه في الربع الرابع من عام 2025)، في خطوة تمثل الانطلاقة الرسمية للعلامة في السوق المحلي، وتتيح للعملاء تجربة مباشرة وتفاعلية مع واحدة من أكثر العلامات العالمية تطورًا وابتكارًا.

وعلق أنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات، "إن إطلاق علامة IM Motors لأول مرة في السوق المصري يجسد التزام مصر الراسخ بدعم الاستدامة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث أن هذه الخطوة تمثل بداية استراتيجية لعصر جديد".

وتُطلق IM Motors في مصر بثلاثة طرازات رئيسية تجمع بين الأداء الفائق والتقنيات المتطورة والفخامة.

يأتي في مقدمتها IM5، وهي سيارة سيدان ذكية فاخرة وكبيرة الحجم صُممت لمنح تجربة قيادة متوازنة بين الراحة والديناميكية، يليها طراز IM6، وهي سيارة SUV متوسطة الحجم تناسب الاستخدامات اليومية والعائلية، بالإضافة إلى طراز IM LS7، وهي أيضَا SUV ولكن كبيرة الحجم تقدم أعلى مستويات الراحة والفخامة والتكنولوجيا في فئتها. وتتميز هذه الطرازات الثلاثة بكونها من بين الأعلى تكنولوجيًا في السوق، وتقدم احدى موديلاتها نطاق قيادة يصل إلى 820 كيلومترًا، وهو الأطول في مصر حاليًا، ما يمنحها تفوقًا ملحوظًا في الكفاءة والمسافة.



ومن حيث الأداء، توفر احدى سيارات IM Motors تسارعًا مدهشًا من صفر إلى 100 كم/س خلال 2.74 ثانية فقط، وسرعة قصوى تصل إلى 305 كم/س، كما أنها مزودة بنصف قطر دوران صغير يمنحها مرونة عالية في القيادة داخل المدن، وقد نجحت في اتحقيق ارقام قياسيه فى اختبار Moose Test الذي يُعد معيارًا دوليًا للثبات والمناورة، ما يؤكد جاهزيتها التامة للتعامل مع مختلف ظروف القيادة في السوق المصري.

أما على صعيد الراحة، فتأتي احدى موديلات السيارات مجهزة بمقاعد Zero Gravity المصممة لامتصاص الضغط وتحقيق الراحه الكامله أثناء فترات القيادة الطويلة، كما تتميز بنظام التوقف المريح الذكي Intelligent Comfort Stop، الذي يُحسِّن تجربة القيادة في الزحام، ويضيف مستوى من الهدوء والانسيابية داخل المدن.

وفيما يتعلق بالأمان، فقد حصلت سيارات IM Motors على تقييمات Euro NCAP المعتمدة دوليًا، وهي مزودة بنظام متطور يعمل بتقنية AI Chauffeur التي تسمح بتحكم سلس وآمن في المركبة بلمسة واحدة، إضافة إلى وضع القيادة الليلي الممطر Rainy Night Mode الذي يعزز الرؤية والأمان في الظروف الجوية الصعبة، إلى جانب أنظمة مساعدة السائق من فئة ADAS L3 المتقدمة، التي توفر دعمًا ذكيًا وتحذيرات -تنبيهية دقيقة للسائق.

وتُعد سيارات IM Motors واحدة من أكثر تطورًا في السوق، حيث تعتمد على معالجات قوية من شركات عالمية مثل NVIDIA OrinN وQualcomm Snapdragon، ما يوفر بيئة رقمية فائقة الأداء، وتتكامل هذه القدرات مع شاشة بانورامية تفاعلية بقياس 41.8 بوصة، وتقدم واجهة تشغيل مستقبلية تتيح للسائق التحكم الكامل في وظائف السيارة من خلال تصميم بسيط وسلس وتجربة تفاعلية غير مسبوقة.

