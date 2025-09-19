دار الكتب والوثائق تصدر محاضر جلسات الجمعية التشريعية 1913 - 1914

أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، من خلال مركز تاريخ مصر المعاصر كتابا بعنوان “محاضر جلسات الجمعية التشريعية ١٩١٣ - ١٩١٤”، إعداد وتحقيق الباحث عبد الله السعدني، وإشراف وتقديم ودراسة الدكتور أحمد زكريا الشلق.

كتاب محاضر جلسات الجمعية التشريعية

الكتاب يتضمن محاضر جلسات ووثائق الجمعية التشريعية ١٩١٣ - ١٩١٤، والتي يعدها البعض -بحق-أول مؤسسة لها مهام تشريعية في تاريخ مصر الحديث. وكانت علي قصر عهدها بمثابة تجربة ديموقراطية مهمة؛ فكانت مجالًا لإحلال الزعماء السياسيين الذين تولوا زمام الحركة الوطنية والسياسية منذ ثورة ١٩١٩ وحتى ثورة ١٩٥٢، ولعل نشاطها السياسي الذي ازعج سلطات الاحتلال كان سببًا في تعجيل هذه السلطات بوأد نشاطها وإجهاض هذه التجربة الديمقراطية في مهدها.

ثم انتهاز فرصة الحرب العالمية الأولى ١٩١٤م، وإنهاء نشاطها لأجل غير مسمى. إنها ملحمة وتجربة مهمة في تاريخ مصر النيابي، تقتضي التأمل والدراسة لنفيد من هذه التجربة الفريدة والمهمة، بالرغم من قصر مدة نشاطها، والتي كانت خطوة مهدت لتشكيل دستور ١٩٢٣ في أعقاب الثورة. وتأليف برلمان منتخب حقيقي، كما هو معروف بموجب هذا الدستور.

وقد تم نشر هذه النصوص كما صدرت في زمانها، خاصة وأن الكثير من نصوص هذا التراث لم يعد متاحا، نتيجة عدم طباعتها لعقود طويلة.

وقد بذل القائمون علي إعداد هذا الكتاب غاية الجهد في إعداده وتحقيقه، من حيث استعادة النص الأصلي، مع ضبطه وتوثيقه، واستعمال علامات الترقيم وغيرها من أمور تنظيم النص، وإزالة التحريفات والتصحيفات، وتقديم نص موثوق به للقارئ.

واعتمد المحقق علي مجموعة من الدراسات والمراجع المتخصصة، بالاضافة إلى مجموعة من الملاحق ذات الصلة بالموضوع.

