دار الكتب تشارك في مبادرة "النيل عنده كتير"، اعرف التفاصيل

تشارك دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت فى مبادرة "النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية"، والتى تنظمها وزارة الثقافة وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات، خلال شهر أغسطس تزامنًا مع ذكرى احتفاء المصريين "بوفاء النيل؛ لتعكس الدور الحضاري والتاريخي والإنساني لنهر النيل في وجدان الشعب المصري.

برنامج دار الكتب فى مبادرة النيل عنده كتير

وتقدم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، برنامجًا ثقافيًا ممتدًا، خلال الفترة من ١٣ حتى ١٥ أغسطس ٢٠٢٥، بمشاركة كافة إداراتها، يأتي على رأسها تنظيم الإدارة المركزية للمراكز العلمية: من خلال مركز تاريخ مصر المعاصر ندوة يوم الخميس الموافق 14 أغسطس حول النيل وأهميته وتاريخه، كما يعيد المركز طبع كتاب: "نخبة الفكر في تدبير نيل مصر" تأليف على مبارك باشا، تحقيق الدكتورة لطيفة سالم، الدكتور حسام عبد المعطى الدكتورة حنان عزوز، تقديم الدكتور يونان لبيب رزق والذي صدر عن المركز عام ۲۰۰٦، بالإضافة لكتاب: "النيل في التاريخ المصري الحديث والمعاصر"، وهو مجموعة أبحاث بمشاركة كل من الدكتورة إلهام ذهني، الدكتور عبد الرحمن الشرنوبي، الدكتور حمادة إسماعيل، الدكتورة لطيفة محمد سالم، الدكتور عبد الوهاب بكر، الدكتور يونان لبيب رزق الدكتور السيد فليفل، والذي صدر عن المركز عام ۲۰۰۹.

كما ينظم مركز تحقيق التراث ندوة بعنوان "النيل في تراثنا العربي"، ويقوم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بنشر عدة أنشطة توعية تم اعدادها خصيصًا لهذا النشاط من بينها: "نشر مقطع مرئي لورشة عن نهر النيل، رواية قصة للعيد وأهمية النيل الحياة المصريين".

ويطلق مركز التنمية البشرية مسابقة ثقافية بحثية بعنوان "النيل بين الماضي والحاضر والمستقبل"، بالإضافة لنشر مركز الببليوجرافيا والحاسب الآلي إلكترونيا ببليوجرافيا النيل والسد العالي عبر تطبيق كتابي.

ووجهت دار الكتب والوثائق القومية الدعوة لكافة المهتمين لمتابعة منصاتها الإلكترونية للتعرف على باقي الفعاليات والمشاركة بها.

ومن المقرر أن تشهد مبادرة "النيل عنده كتير" مشاركة قطاعات ثقافية وفنية مختلفة، إضافة إلى وزارات وهيئات معنية، بهدف تقديم صورة متكاملة عن النيل كمصدر للحياة والإبداع، ووسيلة لغرس قيم الانتماء في الأجيال الجديدة، والتأكيد على أن النيل ليس مجرد نهر، بل هو شريان مصر الأصيل.

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