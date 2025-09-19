الجمعة 19 سبتمبر 2025
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لمواجهة قوية أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري. 


موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

 تقام مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

 

ترتيب الأهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز 

يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث فاز في لقاء وحيد، وتعادل في ثلاث مواجهات، وخسر مباراة.

أما سيراميكا كليوباترا فيتواجد في المركز السابع برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في لقاء، وتلقى هزيمة وحيدة.

