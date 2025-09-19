الجمعة 19 سبتمبر 2025
وكالة الطاقة الذرية تعتمد القرار المصري بإخضاع المنشآت النووية بالشرق الأوسط لنظام الضمانات

الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

اعتمدت الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرار المصري الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، بأغلبية ساحقة.

 وأيدت 120 دولة القرار المصري في انعكاس للدعم الدولي الواسع للقرار وأهدافه، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.


القرار طالب بإخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط


وطالب القرار بإخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووى، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط.

 

جهود مصر الحثيثة لتحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووي


جاء اعتماد القرار في إطار الجهود المصرية الحثيثة لتحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، خاصةً في منطقة الشرق الأوسط، والدفع نحو تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، فضلا عن وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ جميع الالتزامات القانونية بالمعاهدة.

