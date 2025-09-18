الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منى عبد الكريم: مصر قادرة على استضافة الأحداث العالمية وسعيدة بنجاح البطولة الأفريقية

منى عبد الكريم، فيتو
منى عبد الكريم، فيتو

أكدت منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للشباب، أن النسخة الحالية المقامة بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر تمثل دليلًا جديدًا على تفوق مصر في استضافة أكبر الأحداث القارية.

تصريحات منى عبد الكريم عن استضافة بطولة أفريقيا للشباب

وأوضحت منى عبدالكريم أن البطولة تسير منذ يومها الأول بصورة مبهرة بفضل العمل الجماعي والتنسيق المتواصل بين مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة المهندس ياسر قمر، والدعم الكبير من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، ما أظهر الحدث في صورة تليق بمكانة مصر القارية والدولية.

وأضافت أن الوفود المشاركة أبدت إعجابها بالتنظيم وحفاوة الاستقبال، وهو ما يعكس صورة مصر الحقيقية كبلد الأمن والإنجاز. وأشارت إلى الإشادة الخاصة التي وجهتها السيدة بشرى حجيج، رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، والتي اعتبرتها تقديرًا مستحقًا للجهود المبذولة ودليلًا على ثقة القارة في قدرة مصر على احتضان أهم البطولات.

واختتمت عبدالكريم تصريحاتها مؤكدة أن مصر لم تعد مجرد مستضيف للبطولات، بل أصبحت أيقونة للتنظيم الرياضي في أفريقيا، مشيرة إلى أن نجاح البطولة يعزز تاريخ الكرة الطائرة الأفريقية من قلب القاهرة ويمنح الأجيال الشابة دافعًا لمواصلة الإنجازات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منى عبد الكريم الاتحاد المصري للكرة الطائرة ياسر إدريس اللجنة الأولمبية الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، إيران تهزم الفلبين وتتأهل لثمن نهائي بطولة العالم

الكرة الطائرة، منتخب مصر يتراجع 5 مراكز في التصنيف العالمي

الكرة الطائرة، منتخب مصر يخسر أمام تونس ويودع بطولة العالم مبكرا

رئيس اتحاد الطائرة: تعديلات سنوية على نظام البطولات بالتعاون مع الأندية لتكوين منتخب قوي

الأكثر قراءة

السجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه، العقوبة المتوقعة على عصابة الأسورة الذهبية بالمتحف المصري

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

اعترافات صادمة للمتهمة بسرقة الأسورة الذهبية من داخل المتحف المصري

كل ما تريد معرفته عن أرت لانجيلير المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي

عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الثاني في مرمى الإسماعيلي

قصر الحكومة، تحفة الأميرة شويكار التي خطفت أنظار ملك إسبانيا (صور)

رسميا، الأهلي يتعاقد مع حمزة علاء لمدة ثلاث سنوات ونصف

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

خدمات

المزيد

خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025، رابط رسمي

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 18-9-2025 في بورصة الدواجن

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم العمرة في شهر ربيع الآخر وفضائله

الإفتاء توضح حكم كتابة الأب منزله باسم أولاده في حياته (فيديو)

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة والعشرون)، شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads