منى عبد الكريم: مصر قادرة على استضافة الأحداث العالمية وسعيدة بنجاح البطولة الأفريقية

أكدت منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للشباب، أن النسخة الحالية المقامة بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر تمثل دليلًا جديدًا على تفوق مصر في استضافة أكبر الأحداث القارية.

تصريحات منى عبد الكريم عن استضافة بطولة أفريقيا للشباب

وأوضحت منى عبدالكريم أن البطولة تسير منذ يومها الأول بصورة مبهرة بفضل العمل الجماعي والتنسيق المتواصل بين مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة المهندس ياسر قمر، والدعم الكبير من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية، ما أظهر الحدث في صورة تليق بمكانة مصر القارية والدولية.

وأضافت أن الوفود المشاركة أبدت إعجابها بالتنظيم وحفاوة الاستقبال، وهو ما يعكس صورة مصر الحقيقية كبلد الأمن والإنجاز. وأشارت إلى الإشادة الخاصة التي وجهتها السيدة بشرى حجيج، رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، والتي اعتبرتها تقديرًا مستحقًا للجهود المبذولة ودليلًا على ثقة القارة في قدرة مصر على احتضان أهم البطولات.

واختتمت عبدالكريم تصريحاتها مؤكدة أن مصر لم تعد مجرد مستضيف للبطولات، بل أصبحت أيقونة للتنظيم الرياضي في أفريقيا، مشيرة إلى أن نجاح البطولة يعزز تاريخ الكرة الطائرة الأفريقية من قلب القاهرة ويمنح الأجيال الشابة دافعًا لمواصلة الإنجازات.

