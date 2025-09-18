خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

قال مينا رفيق، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن رفع أسعار الوقود الشهر المقبل سيكون تأثيره محدودًا على معدلات التضخم.

وأوضح أن استمرار دعم السولار وتحرير أسعار البنزين بشكل تدريجي يساعد على تقليل الأثر المباشر على القطاعات الصناعية والخدمية، لا سيما أن السولار يعد الوقود الأساسي لعمليات النقل والإنتاج.

دور سعر الصرف في تخفيف الضغوط

وأشار رفيق، في تصريحاته لبرنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار مؤخرًا من شأنه أن يخفف الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار الوقود، مما يجعل تأثير القرار أقل حدة على المستهلكين والأسواق.

السياسة النقدية للبنك المركزي

وأوضح أن الزيادات في أسعار المواد البترولية غالبًا ما تثير مخاوف المستثمرين بشأن توجه البنك المركزي المصري نحو تشديد السياسة النقدية، لكنه استبعد حدوث ذلك هذه المرة.

وقال: "من المرجح أن يواصل البنك المركزي سياسته التيسيرية دون اتخاذ خطوات مفاجئة، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم نمو الأنشطة الاقتصادية".

أهمية الاستقرار النقدي

وشدد رفيق على أن استقرار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة سيكون عنصر دعم مهم للأسواق، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مع ضرورة مراقبة التطورات العالمية والمحلية التي قد تؤثر على أسعار السلع وقرارات الفائدة.

