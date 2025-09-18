وزير الإسكان ومحافظ الإسماعيلية يتابعان عددا من ملفات العمل المشتركة

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة لها ومسئولي محافظة الإسماعيلية.

وأعرب المهندس شريف الشربيني عن ترحيبه بمحافظ الإسماعيلية وأكد على التنسيق المستمر فيما يخص ملفات عمل وزارة الإسكان بمحافظة الإسماعيلية، فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كل الدعم لأهل محافظة الإسماعيلية وتلبية كافة احتياجاتهم، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في تحسين مستوى المعيشة والخدمات وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.

ومن جانبه، وجه محافظ الإسماعيلية الشكر والتقدير لوزير الإسكان على سرعة رد الفعل والاستجابة من وزارة الإسكان لدراسة ومناقشة المشكلات التى تواجه محافظة الإسماعيلية، حيث إن هذا التعاون المستمر يثمر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع تعكس حجم الجهد المبذول لتوفير خدمات متكاملة تليق بمواطني الإسماعيلية في كافة المراكز والقرى.

وتم عرض ملف مشروعات مياه الشرب بالمحافظة والذى تضمن دراسة إنشاء محطة مياه الشرب فى القصاصين وعين غصين، وفيما يخص الصرف الصحى تم عرض دراسة المشروعات في مناطق أبوعطوة وبحر سرابيوم والقنطرة شرق وفايد، بالإضافة للعمل على وجود حلول لمشاكل المحطات القائمة للعمل على تشغيلها بكامل طاقتها، كما تم عرض موقف الإسكان والمعوقات التي تواجه بعض المشروعات والتي تأتي على رأس أولويات الدولة لما تمثله من احتياج أساسي يمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بوضع حلول لمشروعات الإسكان غير المنتهية للانتهاء منها وطرحها للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية وتسويق قطع الأراضى غير المستغلة.

وفي ختام اللقاء، ووجه وزير الإسكان باستمرار التنسيق بشأن كافة المشروعات في نطاق محافظة الإسماعيلية سواء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، وتذليل أية تحديات قد تواجه تلك المشروعات، بجانب إعداد حصر بالاحتياجات لتنفيذ مشروعات جديدة عند الحاجة لتلبية تلك الاحتياجات.

