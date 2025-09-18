بلاغ للنائب العام يطالب بوقف تنفيذ حكم إعدام

تقدم الدكتور محامي، وكيلًا عن مواطنة، ببلاغ إلي النائب العام حمل رقم 1356861 عرائض المكتب الفني، تطالب فيه بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر لأقاربها مع فتح تحقيق عاجل بشأن ما وصفته العريضة بـ"الشروع في جناية قتل عمد خارج إطار القانون" نتيجة المضي في إجراءات تنفيذ حكم إعدام، رغم نفاذ تعديلات تشريعية جوهرية أسقطت السند القانوني للتنفيذ.

وفقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وجاء في البلاغ أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الصادرة في 29 أبريل الماضي أوجدت نظامًا جديدًا يُجيز الصلح في جرائم القتل العمد، ويرتب أثرًا مباشرًا بتخفيف العقوبة ووجوب إلغاء الإعدام.

وأكدت العريضة أن أي تحرك نحو تنفيذ حكم الإعدام في ظل هذه التعديلات يُعد افتئاتًا على الدستور وخروجًا عن القانون، إذ تنتفي أسباب الإباحة، ويتحقق الركن المادي والمعنوي للشروع في جريمة قتل عمد خارج إطار القانون.

استند البلاغ إلى المادة (123) من الدستور التي تنص على نفاذ القوانين المتوافق عليها من البرلمان ما لم يُعترض عليها خلال 30 يوما، بما يلزم معه وقف التنفيذ فورا من تاريخ مرور المدة وفض دور الانعقاد الخامس للبرلمان.

أشار البلاغ إلى أن هناك مساعي صلح قائمة بين أولياء الدم، من بينهم قُصَّر لم يبلغوا سن الرشد، مما يقتضي التريث حتى بلوغهم وتمكينهم من إبداء إرادة مكتملة، فضلًا عن الدور المرتقب للجنة العليا للمصالحات بالأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان في دعم هذا المسار. وأكد أن المضي في التنفيذ رغم هذه الظروف يُشكل جريمة قائمة الأركان.

وطالبت الشاكية، عبر وكيلها المحامي، بفتح تحقيق جنائي عاجل، وتوجيه أوامر إدارية بتجميد أي خطوة تنفيذية متعلقة بالحكم محل البلاغ، وإحالة كل من يثبت اشتراكه أو مساهمته في إصدار أو تنفيذ أو تسهيل الإجراءات المتعلقة بتحقيق الإعدام إلى المساءلة الجنائية والتأديبية.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الهدف هو صون الحق في الحياة واحترام الدستور والقانون، وأن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام بعد نفاذ التعديلات يمثل "شروعًا في جناية قتل عمد خارج إطار القانون"

