المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة حيازة الأقراص المخدرة في البساتين

محكمة، فيتو
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة حيازة كمية من الحشيش والترامادول المخدرين بدائرة قسم شرطة البساتين وقضت بمصادرة المضبوطات.

البداية عندما تلقي قسم شرطة البساتين معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وترويجها بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة والتوصل إلى المتهم.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة البساتين في ضبط المتهم وتبين أنه سائق، وبتفتيشه عثر بحوزته على أقراص الترامادول المخدر وكمية من الحشيش.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الربح والاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

