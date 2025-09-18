الخميس 18 سبتمبر 2025
أخبار مصر

موعد بدء التسكين في المدن الجامعية بالأزهر

الدكتور سلامة جمعة
الدكتور سلامة جمعة رئيس جامعة الأزهر
كشف الدكتور سلامة جمعة رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تبدأ التسكين في المدن الجامعية بداية من الأسبوع القادم للفرق النهائية، أما الطلاب الجدد سيكون خلال الفترة المقبلة. 

 

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2025

ويتمكن طلاب الثانوية الأزهرية 2025 من الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الدخول على هذا الرابط «اضغط هنــــــــــــــا».

2. اختيار قسم خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. الضغط على زر 'عرض النتيجة' للحصول على نتيجة التنسيق.

بهذه الخطوات، سيتمكن الطلاب من معرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه.

تفاصيل البرامج الخاصة بجامعة الأزهر

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أن تنسيق هذا العام يتميز عن سابقه بوجود كليات جديدة نوعية تم افتتاحها، تشمل:

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.
- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.
- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى بمحافظة البحيرة.
- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.
 


كما تم فتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية:

- كلية البنات الأزهرية بمطروح.
- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.



وفي الوجه القبلي تم افتتاح:

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.
- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف

