ضبط 98 ألف مخالفة مرورية و116 سائقا متعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط (98,604) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص (2,090) سائق، تبين إيجابية (116) حالة تعاطي مواد مخدرة.

وفي إطار حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الداخلية من ضبط (1,088) مخالفة مرورية متنوعة، منها تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، كما تم فحص (166) سائقًا، تبين إيجابية (9) حالات تعاطي مواد مخدرة، وضبط (10) محكوم عليهم بإجمالي (13) حكمًا، وتم التحفظ على (3) مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

