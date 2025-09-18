الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تحذير لخوان بيزيرا قبل مواجهة الإسماعيلي

خوان
خوان

كشف مصدر بالزمالك، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حذر خوان بيزيرا من الحصول على بطاقة صفراء خلال لقاء الإسماعيلي المقرر في الخامسة مساء اليوم، خوفًا من تعرضه للإيقاف أمام غزل المحلة في الجولة المقبلة.

ويملك بيزيرا إنذارين، ما يجعل أي بطاقة جديدة سببًا في غيابه عن مباراة مهمة للفريق.

واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك علي التشكيل المبدئي للفريق أمام الإسماعيلي المقرر لها اليوم  ضمن منافسات الجولة السابعة.

ومن المتوقع، أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: 

محمد صبحي في حراسة المرمى.

محمود بنتايك وحسام عبدالمجيد ومحمد إسماعيل وعمر جابر في خط الدفاع.

دونجا وعبد الله السعيد وخوان بيزاير وناصر ماهر وآدم كايد في خط الوسط.

عدي الدباغ في خط الهجوم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري 

الإسماعيلي ضد الزمالك – 5 مساء 

مودرن سبورت ضد إنبي -5 مساء

الاتحاد ضد كهرباء الإسماعيلية – 8 مساء

بيراميدز ضد زد – 8 مساء

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والاسماعيلي 

1- المصري 14  نقطة 


2- الزمالك 13 نقطة 


3- وادي دجلة 10 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

5- مودرن سبورت 10 نقاط

6- بتروجيت 10 نقاط

7- زد 9 نقاط

8- إنبي 9 نقاط

9- بيراميدز 8 نقاط

10- غزل المحلة 8 نقاط

11- حرس الحدود 8 نقاط

12- طلائع الجيش 8 نقاط

13- البنك الأهلي 7 نقاط

14- الجونة 7 نقاط

15- سموحة 7 نقاط

16- الأهلي 6 نقاط

17- الاتحاد 5 نقاط

18- المقاولون العرب 4 نقاط

19- الإسماعيلي 4 نقاط

20- فاركو 3 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خوان بيزيرا حسام عبدالمجيد مباراة الزمالك والإسماعيلي مباريات اليوم في الدوري المصري يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من وري نادي الزمالك مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري مودرن سبورت

مواد متعلقة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي

الأكثر قراءة

نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، الرابط الرسمي

مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير

باعتها بـ 180 ألف جنيه وتم صهرها، ضبط أخصائية ترميم بتهمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري

لمس ظهر تشارلز مرتين ومشى أمامه، ترامب يخترق البروتوكول البريطاني ويهين الملك (فيديو)

تنسيق الأزهر 2025 علمي بنين، الطب 95% والصيدلة 92% والهندسة 89%

صرخوا وبكوا غضبًا، أمريكا تعتقل عسكريين رفضوا مساندة الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة (فيديو)

انخفاض لليوم الثاني، سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025 أدبي بنات، الحد الأدنى للكليات

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5645 جنيها

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تراجع أسعار الذهب في الأسواق، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 18-9-2025

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها إتمام الصلاة أربع ركعات، أهم الأحداث التاريخية في شهر ربيع الآخر

هل تواصل الزوجين عبر الفيديو كونفرانس يعتبر خلوة شرعية؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية رئيس الجمهورية في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاحات قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads