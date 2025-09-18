تحذير لخوان بيزيرا قبل مواجهة الإسماعيلي

كشف مصدر بالزمالك، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حذر خوان بيزيرا من الحصول على بطاقة صفراء خلال لقاء الإسماعيلي المقرر في الخامسة مساء اليوم، خوفًا من تعرضه للإيقاف أمام غزل المحلة في الجولة المقبلة.

ويملك بيزيرا إنذارين، ما يجعل أي بطاقة جديدة سببًا في غيابه عن مباراة مهمة للفريق.

واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك علي التشكيل المبدئي للفريق أمام الإسماعيلي المقرر لها اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة.

ومن المتوقع، أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد صبحي في حراسة المرمى.

محمود بنتايك وحسام عبدالمجيد ومحمد إسماعيل وعمر جابر في خط الدفاع.

دونجا وعبد الله السعيد وخوان بيزاير وناصر ماهر وآدم كايد في خط الوسط.

عدي الدباغ في خط الهجوم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الإسماعيلي ضد الزمالك – 5 مساء

مودرن سبورت ضد إنبي -5 مساء

الاتحاد ضد كهرباء الإسماعيلية – 8 مساء

بيراميدز ضد زد – 8 مساء

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والاسماعيلي

1- المصري 14 نقطة



2- الزمالك 13 نقطة



3- وادي دجلة 10 نقاط



4- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط



5- مودرن سبورت 10 نقاط



6- بتروجيت 10 نقاط



7- زد 9 نقاط



8- إنبي 9 نقاط



9- بيراميدز 8 نقاط



10- غزل المحلة 8 نقاط



11- حرس الحدود 8 نقاط



12- طلائع الجيش 8 نقاط



13- البنك الأهلي 7 نقاط



14- الجونة 7 نقاط



15- سموحة 7 نقاط



16- الأهلي 6 نقاط



17- الاتحاد 5 نقاط



18- المقاولون العرب 4 نقاط



19- الإسماعيلي 4 نقاط



20- فاركو 3 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

