وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتصنيع محطات توليد المياه من الهواء

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة ميزوها اليابانية، للتعاون في مجال تصميم واختبار وتصنيع محطات توليد المياه من الهواء بقدرة 500 لتر مياه صالحة للشرب يوميًا وتصنيع هذه المحطات بمصر داخل إحدى الشركات التابعة للإنتاج الحربي.

وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم، من جانب وزارة الإنتاج الحربى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، ومن جانب شركة ميزوها، كانازاوا يوكيو رئيس مجلس إدارة تايتان كابيتال القابضة المالكة لشركة ميزوها اليابانية.

مجال اختبار وتقييم المولدات والمحطات

فى البداية رحب الوزير "محمد صلاح" بكافة الحضور، موضحًا أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة تذخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية على أعلى مستوى، مؤكدًا اهتمام "الإنتاج الحربي" بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها التابعة وذلك بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات وأزمات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية لدعم الاقتصاد القومي.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه بموجب هذه المذكرة، سوف يتم التعاون بين الطرفين في مجال تصميم محطة لإنتاج المياه من الهواء الجوي بقدرة 500 لتر مياه صالحة للشرب في اليوم، وذلك استكمالًا للنجاح الذي تم بين الجانبين لتصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 16 لتر / اليوم، على أن تقوم شركة ميزوها بتنفيذ النموذج الأول للمحطة محل هذه المذكرة، والتعاون في مجال اختبار وتقييم المولدات والمحطات الخاصة بإنتاج المياه من الهواء الجوي ومدى ملاءمتها وصلاحيتها للعمل في أماكن مختلفة داخل جمهورية مصر العربية، كما سيتم عمل فحص وتقييم للمياه المنتجة من هذه المحطات للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب.

وأضاف الوزير "محمد صلاح" أنه سيتم التعاون أيضا بين الطرفين فى مجال التصنيع الكمي لهذه المحطات، وذلك من خلال إنشاء مصانع مستقلة داخل الشركات التابعة للوزارة من منطلق تطبيق إستراتيجية العمل بالوزارة وهو الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة داخل الشركات التابعة، كما سيتم التعاون بين الطرفين في تسويق المنتج الكمي الناتج من محطات إنتاج المياه الصالحة للشرب من الهواء الجوي في الدول المجاورة وإفريقيا وذلك بعد نجاح العينة الأولية المخطط تنفيذها في إطار هذه المذكرة.

المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على توجيه الدعوة للشركات اليابانية للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" والمقرر إقامته بمصر خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن جانبه أوضح كانازاوا يوكيو رئيس مجلس إدارة تايتان كابيتال القابضة المالكة لشركة ميزوها اليابانية، أن التعاون مع الإنتاج الحربى يأتي من منطلق إيمان الجانب اليابانى بالإمكانيات التكنولوجية الهائلة التي تمتلكها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، مشيرًا في هذا الصدد إلى التعاون السابق بين "الإنتاج الحربي" و"ميزوها اليابانية" والذي تم بشهر فبراير 2024 لتصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 16 لتر/ يوميًا مياه صالحة للشرب، موضحًا أن "ميزوها" تعد إحدى الشركات الرائدة فى مجال تصنيع أجهزة ومحطات إنتاج المياه من الهواء الجوي وتمتلك الشركة اليابانية خبرات تراكمية كبيرة في هذه الصناعة.

