متى يدرك العرب أن أمريكا هي العدو الأول؟.. قنديل: الولايات المتحدة ستجهض أي “تجمع عربي”.. العفيفي: واشنطن تغازل الخليج الآن لهذه الأسباب

سلط العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي، الضوء على المقترح الذي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء قوة عربية مشتركة تحمي مصالح الدول العربية وتحفظ استقرار وسيادة الدول ضد أي تدخلات خارجية أو أعمال عدائية.

وأعيدت فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة مجددا بعد الدعوة لعقد قمة عربية وإسلامية لمناقشة الرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، وإدراك دول الخليج أن الولايات المتحدة الأمريكية حليف لا يعتمد عليه في الدفاع عن دول الخليج خاصة إذا تقاطعت مصالح هذه الدول مع مصالح الاحتلال الإسرائيلي.

فى هذا السياق يقول الدكتور أحمد قنديل رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية في مركز الأهرام: إن إعادة طرح مقترح إنشاء قوة عربية مشتركة تعتبر رسالة ردع ترسلها الدول العربية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، خاصة بعد الانتهاكات الجسيمة لسيادة الدول العربية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلى بضوء أخضر أمريكي، وهو وسيلة لإجبار واشنطن للضغط على نتنياهو وحكومته المتطرفة بوقف هذه التحركات خشية جر الشرق الأوسط لحرب إقليمية تكون أمريكا فيها طرفا.

وأضاف «قنديل»، أن مقترح إنشاء قوة عربية في هذا التوقيت يضع الولايات المتحدة الأمريكية في موقف حرج بسبب دعمها لإسرائيل، ويجعلها في عرض لفقدان نفوذها الاستراتيجي وتواجدها العسكرى فى منطقة الشرق الأوسط والخليج، وهذا يمثل ضربة قائمة لواشنطن، لأنه في حال إنشاء هذه القوة العسكرية من المحتمل أن تحل محل القوات الأمريكية في منطقة الخليج العربي، وبالتالى نهاية الدور الأمريكي في المنطقة.

وأوضح قنديل، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون أكبر المعارضين لفكرة إنشاء قوة عربية مشتركة حفاظا على تواجدها في منطقة الخليج والشرق الأوسط، خاصة أنها تمتلك أكبر قاعدة عسكرية “قاعدة العيديد فى قطر” والقاعدة البحرية التى يتواجد بها الأسطول السابع الأمريكي في البحرين، لذلك من المتوقع أن واشنطن ستعمل على إفشال مقترح إنشاء قوة عربية وستمارس ضغوطا كبيرة على الدول العربية لوقف هذا المشروع حفاظا على تواجدها بالمنطقة.

وأشار أحمد قنديل إلى أن إنشاء القوة العربية المشتركة يتفق مع القوانين الدولية ومع ميثاق جامعة الدول العربية، وهذا يضفي عليها شرعية دولية وأممية، وسيكون له دور حاسم فى إنهاء الكثير من الصراعات وحفظ الاستقرار ودعم ركيزة الأمن بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة أن الدول العربية لديها الموارد الكافية لإنشاء هذه القوة سواء من الناحية البشرية أو العسكرية أو حتى التمويل المادي، لذلك ليس هناك أى معوقات أمام إنشائها سوى الضغوط والمحاولات الخبيثة التى من المتوقع أن تقوم بها إسرائيل وأمريكا لإفشال هذا الأمر، في حين أن موقف الدول الغربية أصبح يختلف مع الموقف الأمريكي إزاء الكثير من الملفات.

ونوه أحمد قنديل إلى أن الغرب لم يصبح على قلب رجل واحد خاصة في ظل وجود إدارة ترامب وسياسته التي تعلي المصالح الأمريكية على حساب حلفائه، ونتيجة سياسته تجاه الحرب الروسية الأوكرانية وموقفه من العدوان الإسرائيلى على غزة والرسوم الجمركية التي فرضها على العديد من الدول، كل هذه الأمور تسببت في وجود خلافات في سياسات دول الغرب وأمريكا.

أعتقد أن القوة الحكيمة في الغرب وأوروبا ستنظر للقوة العربية على أنها دعامة للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الدول والتى أصبحت أوروبا تعارضها بشكل صريح وعلني، كما أن الدول الأوروبية تريد استقرار منطقة الشرق الأوسط خشية تدفق موجات كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين مما يشكل تهديدا أمنيا كبيرا لدول القارة العجوز.

وفى السياق ذاته قال المحلل السياسى مهدي العفيفي: إن هذا الوقت هو أهم وقت يمكن أن تكون فيه قوة عربية، الأيام الماضية أثبتت خيانة العدو الصهيوني، فلابد أن تكون هناك استفاقة عربية لأن الحرب مع إسرائيل قادمة قادمة، وسوف تتمدد وتطال دولا أخرى، فلابد أن يكون هناك جيش عربي مشترك للحفاظ على ما تبقى من المنطقة.

وأضاف مهدي العفيفي، المشكلة الرئيسية التي تواجه إنشاء هذه القوة العسكرية المشتركة هو وجود وفاق عربي لإنشاء تحالف قادر على التصدى للعدوان الإسرائيلي وأي أطماع خارجية، حيث وصل الاستخفاف بالدول العربية هو قيام الاحتلال بضرب قطر.

وأوضح مهدي العفيفي، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ستحاولان عرقلة إنشاء هذه القوة ومن المتوقع أن تستخدما أسلوب زرع الفتن والتشكيك والترهيب بإيران والجماعات الإرهابية لعرقلة إنشاء قوة عربية مشتركة، وهو الأسلوب الذي استخدمته لعقود طويلة لمنع اتحاد الدول العربية.

وأكد العفيفي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول في الوقت الراهن امتصاص غضب دول الخليج، لعرقلة أي محاولة لوقف اتحاد الدول العربية لإنشاء قوة عربية مشتركة وهو ما يهدد التواجد الأمريكى بالمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.