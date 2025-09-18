دوري أبطال أوروبا، يستضيف نيوكاسل يونايتد نظيره برشلونة مساء اليوم الخميس، على ملعب "سانت جيمس بارك"، في الجولة الأولى بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة برشلونة لمباراة نيوكاسل يونايتد استمرار غياب لامين يامال عن الفريق الكتالوني، وذلك في ظل عدم تعافيه من الإصابة على مستوى الظهر والتي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.

وعاد فرينكي دي يونج إلى قائمة برشلونة، بعدما تماثل للشفاء من إصابته التي تعرض لها مع منتخب هولندا خلال فترة التوقف الدولي الأخير، فيما استمر غياب جافي إلى جانب أليخاندرو بالدي بسبب الإصابة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتن.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس

قائمة برشلونة لمباراة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني، خوان جارسيا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: رونالدو أراوخو، جيرارد مارتن، باو كوبارسي، أندرياس كريستنسن، إريك جارسيا، جوفري تورنتس.

خط الوسط: داني أولمو، فيرمين لوبيز، بيدري، فرينكي دي يونج، مارك بيرنال، مارك كاسادو.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها دياز، ماركوس راشفورد، روني بردجي، أنطونيو فيرنانديز.

موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل

وتنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام نيوكاسل

وتذاع مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD 1.

