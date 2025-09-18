موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

دوري أبطال أوروبا، يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الخميس، على ملعب "سانت جيمس بارك"، في الجولة الأولى بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل



تنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام نيوكاسل



تذاع مباراة برشلونة ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD 1.

ويطمح برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك لبداية قوية بمنافسات دوري أبطال أوروبا، في الطريق نحو اللقب الذي يأمل النادي الإسباني في التتويج به.

ويدخل برشلونة المباراة بعد فوزه الكبير في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني على حساب فالنسيا بسداسية دون رد، ويحتل المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر.

فيما حقق نيوكاسل فوزًا على ولفرهامبتون بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

وشهدت قائمة برشلونة لمباراة نيوكاسل يونايتد استمرار غياب لامين يامال عن تشكيلة الفريق الكتالوني، وذلك في ظل عدم تعافيه من الإصابة على مستوى الظهر والتي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.

يامال لم يكن متواجدًا كذلك خلال لقاء برشلونة مع نظيره فالنسيا، يوم الأحد الماضي بالدوري الإسباني.

وعاد فرينكي دي يونج في الجهة الأخرى إلى قائمة برشلونة، بعدما تماثل للشفاء من إصابته التي تعرض لها مع منتخب هولندا خلال فترة التوقف الدولي الأخير، فيما استمر غياب جافي إلى جانب أليخاندرو بالدي بسبب الإصابة.

قائمة برشلونة لمباراة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني، خوان جارسيا، دييجو كوشين.

خط الدفاع: رونالدو أراوخو، جيرارد مارتن، باو كوبارسي، أندرياس كريستنسن، إريك جارسيا، جوفري تورنتس.

خط الوسط: داني أولمو، فيرمين لوبيز، بيدري، فرينكي دي يونج، مارك بيرنال، مارك كاسادو.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها دياز، ماركوس راشفورد، روني بردجي، أنطونيو فيرنانديز.

