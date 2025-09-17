مأدبة عشاء بمنطقة الهرم تجمع السيسي وقرينته مع ملك وملكة إسبانيا

أقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، مساء اليوم بمنطقة الهرم، مأدبة عشاء على شرف الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، وذلك بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس جدد ترحيبه بجلالة الملك فيليبي السادس، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية لمسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا.

من جانبه، أعرب جلالة الملك عن اعتزازه بزيارة مصر، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها هو وجلالة الملكة والوفد المرافق منذ وصولهم إلى القاهرة. كما أشاد بنتائج المباحثات التي أجراها صباح اليوم مع الرئيس، وما سوف تؤدي إليه من تعزيز ملموس في العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل التوافق في الرؤى بين الجانبين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.