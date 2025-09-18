الخميس 18 سبتمبر 2025
المعاينة تكشف تفاصيل حريق محل ألعاب أطفال بمدينة نصر

كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل محل ألعاب أطفال بأحد العقارات في مدينة نصر، أن النيران اندلعت داخل محل بالطابق الأول بعقار مكون من 12 طابقًا.

 

وأضافت المعاينة، أن النيران اندلعت بمحل ألعاب أطفال بشارع سمير عبد الرؤوف بالطابق الأول بعقار مكون من 12 طابقًا.

 

وأشارت المعاينة، إلى أن المحل مكون من طابقين أرضي وأول على مساحة 200 متر، وأن النيران أحرقت مساحة 50 مترًا فقط. 

 

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تمكنت من إخماد حريق نشب داخل محل ألعاب أطفال بأحد العقارات في مدينة نصر، دون وقوع أي إصابات.
 


وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالى باندلاع حريق داخل محل ألعاب أطفال بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقع أى إصابات أو خسائر بشرية.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

