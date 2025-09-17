إيناس مكي تكشف أسباب انفصالها بعد 6 أشهر من الزواج

كشفت الفنانة إيناس مكي عن تفاصيل انفصالها عن زوجها السابق بعد زواج لم يدم أكثر من ستة أشهر، مؤكدة أنها كانت «عقلانية في اتخاذ القرار»، وأن زوجها لم يتقبل حتى الآن فكرة الطلاق.

الفنانة إيناس مكي

وأوضحت مكي، خلال لقائها في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل، أن ظروفها الصحية ومعاناتها مع مرض مناعي، إلى جانب مسؤولياتها الفنية والعائلية منذ دخولها مجال الفن وهي في التاسعة عشرة من عمرها، ساهمت في تسريع قرار الانفصال.



وأضافت إيناس مكي أن البداية كانت واعدة عبر أصدقاء مقربين، حيث كان هناك ود وحنان في المكالمات أثناء بداية زواجهما، لكنها سرعان ما تحولت إلى «حدة وعصبية».



وقالت: «المكالمات اللي كان فيها دلع وحنان بقت أوامر واستجوابات.. هتروحي الساعة كام؟ والمشهد هيخلص إمتى؟»، مشيرة إلى أن الغيرة المفرطة كانت أحد أهم أسباب فشل الزيجة، خاصة خلال فترة تصويرها أحد المسلسلات في شرم الشيخ، حيث انشغلت بتفاصيل الشخصية والملابس والديكورات، بينما كان زوجها يتعامل معها بعصبية شديدة.



وأضافت: «أنا متربية إن محدش يكلمني بالطريقة دي.. لما يقلل مني أنا كزوجته كنت بقوله هقل منك بشياكة معقبة برد عليه: «أنا مراتك، ومينفعش تتعامل معايا كده».



وفي ختام حديثها، أكدت الفنانة إيناس مكي أنها أعادت كل ما قدمه لها زوجها من مهر وشبكة، لتطوي صفحة قصيرة في حياتها، لكنها وصفتها بالمؤثرة على شخصيتها ونضجها.



