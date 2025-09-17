محمد عبد الجليل يكتب: خلي بالك.. ثمن سيجارة الحشيش سنة سجن و10 آلاف جنيه غرامة مع الرأفة

لم تكن لحظة عابرة تلك التي غيرت مجرى حياة "رأفت سمير"، الشاب الذي وجد نفسه خلف أسوار السجن لمدة عام كامل، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وكل ذلك بسبب "المزاج" قطعة صغيرة من الحشيش.

القصة بدأت يوم 18 أبريل 2025، في الواحات البحرية، حين كان الرائد فريد هارون منجي، معاون مباحث القسم، يمر بأحد الشوارع الداخلية في قرية القصر، لفت انتباهه شاب يسير بطريقة مريبة، فقرر الاقتراب منه لاستطلاع الأمر.

في تلك اللحظة، ارتبك الشاب "رأفت"، وأخرج علبة سجائر من جيب بنطاله وألقاها أرضًا.

ما إن سقطت العلبة، حتى ظهرت منها قطعة صغيرة بنية اللون، وبحسب شهادة الرائد، واجه "رأفت" بما وجده، فأقر الأخير بحيازة قطعة المخدر بقصد التعاطي، هذه القطعة الصغيرة، التي أظهر تقرير المعمل الكيماوي لاحقًا أنها حشيش ووزنها 0.80 جرام، أصبحت حبل المشنقة الذي التف حول رقبة "رأفت".



أثناء التحقيقات، اعترف "رأفت" بتعاطيه الحشيش، وتبين أن له سابقة جنائية في قضية مخدرات، كما أكد فحص عينة البول وجود نواتج لتعاطي الحشيش، ورغم أن المتهم أنكر التهمة في جلسة المحاكمة، إلا أن المحكمة استندت إلى أقوال ضابط المباحث وتقرير المعمل الكيماوي، معتبرة إياها دليلًا كافيًا على صحة الواقعة.



ورفضت المحكمة دفوع الدفاع التي طالبت بالبراءة، واعتبرت أن القبض على المتهم كان صحيحًا لأنه تخلى عن المخدر طواعيةً. كما رأت أن أقوال الضابط كانت منطقية ومتوافقة مع الأدلة الأخرى.



وفي نهاية المطاف، أصدرت المحكمة برئاسة المستشار أيمن محمد عبد الحكم أشعت رئيس محكمة جنايات الجيزة دائرة الهرم حكمها بحبس "رأفت سمير خلف عبد الجواد" سنة مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، مع أخذ المحكمة بعين الاعتبار "قسطًا وافرًا من الرأفة" في حكمها.

وبذلك، تحولت قطعة حشيش صغيرة إلى قصة تنتهي خلف أبواب السجن، وتذكرنا بأن لحظة "كيف" قد تكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

