تفاصيل استقبال رئيس مجلس الشيوخ لملك إسبانيا

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بعد ظهر اليوم بمقر المجلس، ملك إسبانيا فيليبى السادس والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر.

العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الشيوخ بالملك، معربًا عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.

وأكد المستشار" عبد الرازق" حرص مجلس الشيوخ على دعم وتعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين، بما يسهم في توطيد أواصر الصداقة والتفاهم المشترك.

الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية

ثمن المستشار " عبد الرازق" الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية ورفضه لما يحدث على أرض غزة من اعتداءات وحشية على الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمؤيد لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وكذلك رفض مساعى التهجير الغير مشروعة التي تمارسها إسرائيل فى الضفة الغربية وقطاع غزة والانتهاك الدائم للقانون الدولى.

كما أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره لدعم إسبانيا للقضايا المصرية في المحافل الدولية.

من جانبه أعرب الملك الإسباني فيليبي السادس عن سعادته بزيارة مصر مؤكدًا علي عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا، وتطلعه إلى تطويرها برلمانيًا، اقتصاديًا، سياحيًا وثقافيًا حتى تكون أكثر استقرارًا واستمرارًا.

توحيد الموقف الدولي

وأشاد ملك إسبانيا بجهود مصر في الوساطة لإيقاف الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهل القطاع بدون عوائق، مشيرًا إلى وجود مساعٍ لتوحيد الموقف الدولي بأكمله حتي يتم ايقاف هذه الحرب.

حضر اللقاء وكيلا مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة، النائبة فيبي فوزى، المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام،الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، السفير إيهاب بدوى ممثل وزارة الخارجية والسفيرة هبه زكى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

