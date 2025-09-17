تفاصيل نجاح الفريق الطبي بمستشفى دكرنس العام في إجراء عمليتين جراحيتين معقدتين

نجح الفريق الطبي بمستشفى دكرنس العام في إجراء عمليتين جراحيتين معقدتين باستخدام جهاز C-ARM المتطور، في إطار حرص مديرية الصحة بالدقهلية على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتحت إشراف الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور السيد فاروق, وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي، مديرة مستشفى دكرنس العام،

استخدام تقنيات حديثة ساهمت في تحقيق النتائج المرجوة

شملت العمليات تركيب كويرات بالرضفة اليسرى لمريض، وكذلك تركيب مسمار نخاعي بالفخذ الأيسر لمريض آخر، حيث تمت العمليتان بدقة عالية وباستخدام تقنيات حديثة ساهمت في تحقيق النتائج المرجوة.

وقد ضم الفريق الطبي القائم على العمليات كلًا من الدكتور شريف البيومي توفيق، أخصائي العظام، والدكتور عيد السيد حسن، أخصائي العظام، والدكتور ماهر فوزي كامل، أخصائي التخدير، بمشاركة فريق تمريض وفنيين ضم السيدة فاطمة شفيق محمد، والسيدة داليا إبراهيم عبد المحسن، والسيد محمود محمد حمزة من تمريض العمليات، إلى جانب السيدة مي صلاح إبراهيم فنية التخدير، والسيد أحمد مصباح السيد فني الصيانة، والسيد عبد الرحمن محمد محمود فني الأشعة.

النجاحات تمثل دليلًا على كفاءة الأطقم الطبية بالدقهلية

وتوجه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق الطبي والتمريضي والفني بمستشفى دكرنس العام، مثمنًا جهودهم المخلصة في إنجاح هذه العمليات الدقيقة، ومؤكدًا أن مثل هذه النجاحات تمثل دليلًا على كفاءة الأطقم الطبية بالدقهلية، وحرصهم الدائم على تقديم خدمة صحية آمنة وفعّالة تليق بالمرضى.

المتابعة المستمرة لمستوى الأداء داخل المستشفيات

ويأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة المتابعة المستمرة لمستوى الأداء داخل المستشفيات، ودعم الجهود التي تضمن تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

