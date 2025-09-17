الأربعاء 17 سبتمبر 2025
دار الإفتاء تشارك في تدريب قضاة شرعيين من ماليزيا

 شاركت دار الإفتاء المصرية، في تدريب وفد من القضاة الشرعيين من دولة ماليزيا، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية، ضمن البرنامج التدريبي المنعقد بمقر المركز بالعباسية، خلال الفترة من 8 حتى 25 سبتمبر 2025.

ثبوت النسب في الفقه الشافعي

واستمرارًا لسلسلة المحاضرات التي أجرتها الدار منذ بداية الدورة، ألقى اليوم  الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، محاضرة متخصصة ضمن البرنامج التدريبي بعنوان: "ثبوت النسب في الفقه الشافعي"، تناولت عدة محاور رئيسة، من بينها: أهمية النسب، ودوره كأساس للأحكام، ومكانته عند فقهاء الشافعية، إضافة إلى تعريف النسب والحكمة من حفظه، وطرق ثبوته.

 الجهود المستمرة لتعزيز التبادل العلمي بين المؤسسات القضائية في العالم الإسلامي

يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التبادل العلمي بين المؤسسات القضائية في العالم الإسلامي، حيث يمثل فرصة لتطوير مهارات القضاة الشرعيين وتزويدهم بالخبرات المصرية في مجال الفقه وتطبيقاته.

كما تعكس هذه الخطوة حرص دار الإفتاء المصرية على دعم التعاون الدولي في المجالات الشرعية والقضائية، وتأكيد سعيها إلى نقل الخبرات الفقهية والإفتائية المنضبطة إلى الكوادر القضائية الشرعية من مختلف دول العالم.

