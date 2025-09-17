دار الإفتاء تشارك في تدريب قضاة شرعيين من ماليزيا

شاركت دار الإفتاء المصرية، في تدريب وفد من القضاة الشرعيين من دولة ماليزيا، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية، ضمن البرنامج التدريبي المنعقد بمقر المركز بالعباسية، خلال الفترة من 8 حتى 25 سبتمبر 2025.

ثبوت النسب في الفقه الشافعي

واستمرارًا لسلسلة المحاضرات التي أجرتها الدار منذ بداية الدورة، ألقى اليوم الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، محاضرة متخصصة ضمن البرنامج التدريبي بعنوان: "ثبوت النسب في الفقه الشافعي"، تناولت عدة محاور رئيسة، من بينها: أهمية النسب، ودوره كأساس للأحكام، ومكانته عند فقهاء الشافعية، إضافة إلى تعريف النسب والحكمة من حفظه، وطرق ثبوته.

الجهود المستمرة لتعزيز التبادل العلمي بين المؤسسات القضائية في العالم الإسلامي

يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التبادل العلمي بين المؤسسات القضائية في العالم الإسلامي، حيث يمثل فرصة لتطوير مهارات القضاة الشرعيين وتزويدهم بالخبرات المصرية في مجال الفقه وتطبيقاته.

كما تعكس هذه الخطوة حرص دار الإفتاء المصرية على دعم التعاون الدولي في المجالات الشرعية والقضائية، وتأكيد سعيها إلى نقل الخبرات الفقهية والإفتائية المنضبطة إلى الكوادر القضائية الشرعية من مختلف دول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.