الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرعاية الصحية تطلق حملة للتوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

حملة دكتور شامل
حملة دكتور شامل

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حملة توعوية جديدة تهدف إلى زيادة وعي المواطنين حول نظام التأمين الصحي الشامل من خلال سلسلة من الفيديوهات التفاعلية تحت عنوان (دكتور/ شامل).

توضيح دور الهيئة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

 

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتبسيط المعلومات وتوضيح دور الهيئة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتعريفهم بمزايا النظام الذي يعد أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر.

وفي إطار هذه الحملة، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، قائلًا: “تعد هذه الحملة التوعوية جزءًا من استراتيجية الهيئة المستمرة للتواصل مع المواطنين، وتقديم كل ما يتعلق بنظام التأمين الصحي الشامل بطريقة مبسطة وواضحة. من خلال سلسلة الفيديوهات (دكتور/ شامل)، نهدف إلى زيادة الوعي وتوضيح دور الهيئة في تقديم خدمات صحية متميزة، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعًا حول النظام”.

وأضاف الدكتور السبكي: "نحن نعلم أن التواصل الفعّال مع المواطنين أمر حاسم لتحقيق النجاح في تنفيذ هذا النظام الصحي المتطور. ولذلك، تركز الحملة على تبسيط المعلومات وشرح دور الهيئة بشكل مباشر، خاصة في المحافظات التي يشملها تطبيق النظام. كما ستتطرق السلسلة إلى جوانب مختلفة من نظام التأمين الصحي الشامل بما يتناسب مع احتياجات المواطنين."

بدأ إطلاق السلسلة بالفيديو الأول، الذي يهدف إلى تعريف المواطنين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وأهدافها. يشرح الفيديو دور الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، ويوضح كيفية استفادة المواطنين من هذه الخدمات. كما يبين كيفية عمل الهيئة في المحافظات التي يشملها التطبيق الفعلي للنظام، ويستعرض دورها في تحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات صحية متميزة.

نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة لوحدات طب الأسرة بالجيزة

الصحة: إغلاق مستشفيات كمال شعير ومجدي سليمان بالجيزة والنيل التخصصي بالقليوبية

وتستمر الهيئة في نشر الفيديوهات التوعوية تباعًا على منصاتها الرسمية بهدف تحقيق أقصى استفادة من الحملة في توعية المجتمع وتعريفهم بكيفية الاستفادة من نظام التأمين الصحي الشامل والخدمات التي يقدمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل أحمد السبكى العامة للرعاية الصحية هيئة العامة للرعاية الصحية مشروع التامين الصحي الشامل نظام التأمين الصحى الشامل منظومة التأمين الصحي الشامل

مواد متعلقة

نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة لوحدات طب الأسرة بالجيزة

الصحة: إغلاق مستشفيات كمال شعير ومجدي سليمان بالجيزة والنيل التخصصي بالقليوبية

الصحة: تكثيف الحملات المرورية لفرق الرعاية العاجلة لتأمين احتفالات عيد الميلاد

شاهده يبكي، وزير الصحة يفحص حالة طفل يعاني من ألم الأسنان خلال جولته في الغربية (صور)
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية 2025

بيان رسمي جديد من ليفربول يحسم الموقف النهائي لمباراة مانشستر يونايتد

شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام عيار21 لـ4000 جنيه في هذا الموعد

أسعار الفراخ اليوم الأحد 5 يناير 2025 (أخر تحديث)

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

خروج جثة ريان قنا بعد سقوطه في بئر لمدة 3 أيام (صور)

تسبب في تدهور حالة أمح الدولي، ما هي أضرار علاج الكيروبراكتك

منوعات

المزيد

اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في آخر 8 مباريات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: متطرفون وراء إثارة فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة في مكان خارج المسجد وتقدم المأمومين على الإمام

تفسير رؤية الولد الصغير في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية