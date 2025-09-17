رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل تنصيب راعي كنيسة المسيح بالتجمع

شارك القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال تنصيب القس نادر شوقي راعيًا لكنيسة المسيح بالتجمع، وذلك في احتفال أقيم بكنيسة المسيح بمصر الجديدة، بحضور كل من القس سمير زاخر، رئيس مجمع كنيسة المسيح الإنجيلية، والشيخ سامي جيد، راعي كنيسة المسيح بمصر الجديدة، والقس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والقس ميلاد معوض، والقس سامح دميان، إلى جانب الشيخ سليمان جبرة، والشيخ محب شفيق، وجون مرقس، وحضور كبير من شعب الكنيسة.

دعم المواطنة

وفي بداية كلمته، وجّه رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على كل ما يقوم به لخدمه الوطن، مشيرًا إلى تخصيص الأراضي لبناء دور العبادة خلال السنوات الأخيرة، بعد دعمًا للمواطنة.

كما هنأ القس أندريه زكي، القس نادر شوقي وعائلته وشعب الكنيسة، معبّرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الاحتفال، ومشيدًا بتاريخ خدمته.

وخلال كلمته بعنوان "الدور الروحي والاجتماعي للكنيسة"، أوضح أن الكنيسة الأولى تميزت بأربعة أعمدة رئيسية: الالتزام بتعاليم الرسل، الشركة وكسر الخبز، الصلاة، والمسؤولية الاجتماعية تجاه المحتاجين.

وأكد أن الكنيسة اليوم وسط أزمات اقتصادية وثقافة فردية طاغية، مدعوة إلى العودة لهذه الأسس، لتكون نورًا حيًّا في العالم، وتجسد حضور المسيح من خلال الخدمة الأمينة، عبر ربط الإيمان بالفعل، والانفتاح على الآخر، مع الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وفي ختام الحفل، ألقى القس نادر شوقي كلمة شكر عبّر فيها عن امتنانه لحضور ومشاركة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وأبناء وشعب كنيسة المسيح، مؤكدًا التزامه بخدمة الكنيسة بأمانة وإخلاص.

