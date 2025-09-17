الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل تنصيب راعي كنيسة المسيح بالتجمع

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية

شارك القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال تنصيب القس نادر شوقي راعيًا لكنيسة المسيح بالتجمع، وذلك في احتفال أقيم بكنيسة المسيح بمصر الجديدة، بحضور كل من القس سمير زاخر، رئيس مجمع كنيسة المسيح الإنجيلية، والشيخ سامي جيد، راعي كنيسة المسيح بمصر الجديدة، والقس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والقس ميلاد معوض، والقس سامح دميان، إلى جانب الشيخ سليمان جبرة، والشيخ محب شفيق، وجون مرقس، وحضور كبير من شعب الكنيسة.

دعم المواطنة

وفي بداية كلمته، وجّه رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على كل ما يقوم به لخدمه الوطن، مشيرًا إلى تخصيص الأراضي لبناء دور العبادة خلال السنوات الأخيرة، بعد دعمًا للمواطنة.

كما هنأ القس أندريه زكي، القس نادر شوقي وعائلته وشعب الكنيسة، معبّرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الاحتفال، ومشيدًا بتاريخ خدمته.

وخلال كلمته بعنوان "الدور الروحي والاجتماعي للكنيسة"، أوضح أن الكنيسة الأولى تميزت بأربعة أعمدة رئيسية: الالتزام بتعاليم الرسل، الشركة وكسر الخبز، الصلاة، والمسؤولية الاجتماعية تجاه المحتاجين. 

وأكد أن الكنيسة اليوم وسط أزمات اقتصادية وثقافة فردية طاغية، مدعوة إلى العودة لهذه الأسس، لتكون نورًا حيًّا في العالم، وتجسد حضور المسيح من خلال الخدمة الأمينة، عبر ربط الإيمان بالفعل، والانفتاح على الآخر، مع الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وفي ختام الحفل، ألقى القس نادر شوقي كلمة شكر عبّر فيها عن امتنانه لحضور ومشاركة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وأبناء وشعب كنيسة المسيح، مؤكدًا التزامه بخدمة الكنيسة بأمانة وإخلاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دعم المواطنة رئيس الإنجيلية السيسي دور العبادة الطائفة الإنجيلية رئيس الطائفة الإنجيلية كنيسة المسيح

الأكثر قراءة

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالمنيا

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

إخلاء سبيل خبيرة طب شرعي في واقعة تزوير تقرير وفاة أحمد الدجوي

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في استغلال الأطفال على السوشيال ميديا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عضو مرصد الأزهر تحذر من ظاهرة الفاملي بلوجرز (فيديو)

ولد الهدى (الحلقة الخامسة والعشرون)، حب الحجر والشجر والحيوان للنبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads