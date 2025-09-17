الأربعاء 17 سبتمبر 2025
وزير الزراعة يبحث مع وفد هندي تعزيز التعاون الزراعي والفرص الاستثمارية المشتركة

وزير الزراعة والوفد
وزير الزراعة والوفد الهندي

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير الهندي في القاهرة، "سوريش ريددي"، ووفدًا من كبرى الشركات الزراعية الهندية، لبحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار المشترك في القطاع الزراعي، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والمهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وبعض قيادات الوزارة.

وأعرب "فاروق" عن ترحيبه بالوفد الهندي، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشار إلى اهتمام الدولة المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، خاصة في القطاع الزراعي الذي يزخر بفرص استثمارية واعدة. 

ومن جانبه، أكد السفير الهندي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك مع مصر، مشيدًا بما تمتلكه من خبرات واسعة في القطاع الزراعي. 

وتناول الجانبان خلال اللقاء، بحث سبل تشجيع الاستثمارات الأجنبية المشتركة لزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مع التركيز على مجالات مثل إنتاج وتصدير البصل، وإنتاج جوز الهند وتقنيات زراعته، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف والمخصبات الزراعية، بالإضافة الى تعزيز التعاون بين المراكز البحثية في البلدين لتبادل الخبرات في مجال البحوث التطبيقية والزراعية. 

وبحث الجانبان أيضا الاستفادة من الخبرة الهندية الواسعة في تطوير نظم التعاونيات الزراعية، مع  دراسة إمكانية عقد لقاءات افتراضية بين الشركات المتخصصة في البلدين للاستفادة من الخبرات الهندية في استخدام المنتجات الثانوية للمخلفات الزراعية لتحسين جودة التربة والحفاظ على المياه.

وجاءت زيارة وفد الشركات الهندية في إطار مشاركتهم في معرض صحاري في نسخته الـ ٣٧ والتي عقدت خلال الفترة من ١٤ - ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ بمركز مصر للمعارض الدولية. 

الجريدة الرسمية
