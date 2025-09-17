محافظ الدقهلية يتفقد اصطفاف 62 باصًا جديدًا لدعم منظومة النقل الجماعي بالمنصورة

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء بتفقد اصطفاف عدد من باصات الرحلات المخصصة للعمل كسيارات نقل سرفيس داخل مدينة المنصورة والتي ستبدأ العمل من يوم السبت القادم.

وجاء ذلك في إطار خطة محافظة الدقهلية لدعم منظومة النقل الجماعي والتخفيف من حدة التكدسات المرورية خاصة علي خطوط السرفيس مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026،

التعريفة المقررة لاستخدام الباصات 5 جنيهات فقط

وأوضح "مرزوق" أن عدد الباصات التي تم الدفع بها للخدمة يبلغ 62 باصًا جديدًا، منها باصات تسع 33 راكبًا وأخرى تسع 26 راكبًا، لافتًا إلى أن التعريفة المقررة لاستخدام هذه الباصات هي 5 جنيهات فقط، مؤكدًا: "لن أسمح مطلقًا بوقوف الركاب داخل الباصات، حفاظًا على سلامتهم وضمان راحتهم."

تخفيف المعاناة عن الطلاب والمواطنين وتوفير وسائل نقل كافية وآمنة

وأشار " المحافظ " الي أن الهدف من تدعيم المنظومة المرورية بباصات جديدة علي خطوط السرفيس هو تخفيف المعاناة عن الطلاب والمواطنين، وتوفير وسائل نقل كافية وآمنة ومنظمة داخل شوارع المنصورة، بما يحقق السيولة المرورية ويقضي على ظاهرة التكدس وتقسيم الخطوط، خصوصًا في أوقات الذروة ومع بداية اليوم الدراسي.

وشدّد "مرزوق" على ضرورة توزيع الباصات على الخطوط الرئيسية للسرفيس بالمدينة، مع منع تقسيم الخطوط لعدم ارهاق المواطنين.

وكلف " المحافظ " العميد حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور بالدقهلية بمتابعة دقيقة لعمل الباصات الجديدة في الشوارع، وتقديم الدعم الكامل لها بما يضمن نجاح التجربة وحل مشكلات النقل القائمة.

وأكد اللواء طارق مرزوق على أن المحافظة تعمل على تطوير منظومة النقل الجماعي بشكل متكامل، عبر التعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية، لتحقيق خدمة تليق بأبناء الدقهلية وترتقي بمستوى الراحة والأمان للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظه، ومسئولي المرور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.