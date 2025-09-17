الأربعاء 17 سبتمبر 2025
اقتصاد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

سعر الفراخ اليوم ومشتقاتها، مع قرب بدء العام الدراسي في المدارس الحكومية والخاصة الذي يبدأ السبت المقبل 20 سبتمبر 2025؛ قدم عدد من المحال التجارية الكبرى والسلاسل الغذائية عروض وتخفيضات على السلع الغذائية، منها أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والدبوس والشيش والأوراك والأجنحة.

تخفيضات تصل لـ 28 % على سعر الفراخ ومشتقاتها

وتراوحت التخفيضات المقدمة على أسعار الفراخ اليوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ بين 5 و28% باختلاف الشركات المنتجة والوزن ونوع المنتج، وتشمل الدواجن ومشتقاتها.

أسعار الدواجن ومشتقاتها بعد التخفيضات

وتستعرض «فيتو» سعر الدواجن اليوم ومشتقاتها بعد التخفيضات في السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ في السطور الأتية: 

أسعار شيش الدواجن اليوم

بلغ سعر شيش طاووق دجاج طازج وزن 900 جرام نحو 200 جنيه.

بلغ سعر كيلو شيش دجاج مجمد نحو 268 جنيهًا.

أسعار صدور الفراخ اليوم

بلغ سعر كيلو صدور طازجة بالعظام طازجة نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظام طازجة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.

أسعار دبوس الدواجن اليوم

بلغ سعر دبوس دجاج طازج وزن 900 جرام نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 140 جنيهًا.

أسعار الكبدة والقوانص اليوم

بلغ سعر كبدة وقوانص دجاج طازج وزن 900 جرام نحو 115 جنيهًا.

بلغ سعر كبدة دجاج طازجة وزن 900 جرام نحو 115 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو قوانص دجاجة طازجة نحو 130 جنيهًا.

أسعار أوراك الفراخ اليوم

بلغ سعر أوراك دجاج طازجة وزن 900 جرام نحو 115 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الوراك دجاج نحو 140 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم الأربعاء

بلغ سعر بانيه دجاج طازج وزن 900 جرام نحو 205 جنيهات.

تراوح سعر كيلو بانيه دجاج طازج من 210 إلى 230 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء

بلغ سعر دجاجة كاملة وزن بين 950 و1000 جرام نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر دواجن بلدي كاملة وطازجة وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة وزن 1.4 كيلو نحو 175 جنيهًا.

أسعار أجنحة الفراخ اليوم

تراوح سعر كيلو أجنحة دجاج طازجة بين 47 و50 جنيهًا.

بلغ سعر أجنحة فراخ مجمدة وزن 900 جرام نحو 98 جنيهًا.

بلغ سعر أجنحة دواجن طازجة حجم كبير وزن كيلو نحو 100 جنيه.

