ثقافة وفنون

حائزة على جولن جلوب ونجمة Dynasty، وفاة الممثلة الأمريكية باتريشيا كراولي عن 91 عامًا

الممثلة الأمريكية
الممثلة الأمريكية باتريشيا كراولي

غيب الموت الممثلة الأمريكية باتريشيا كراولي، عن عمر ناهز الـ91 عاما يوم الأحد في لوس أنجلوس، قبل أيام قليلة من عيد ميلادها الثاني والتسعين.

وأعلن ابنها جون هوكستراتن، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Sony Pictures، وفاة والدته المعروفة بأدوارها في مسلسل Dynasty وفيلم Please Don't Eat the Daisies لأسباب طبيعية، مشيرًا إلى أنها تركت وراءها زوجها آندي فريندلي، الذي تزوجته عام 1986، وطفلين من زواج سابق.

بدأت باتريشيا كراولي مسيرتها الفنية في خمسينيات القرن الماضي، وفازت بجائزة “ جولن جلوب” عام 1954 عن دورها في فيلمي Forever Female وMoney from Home.

وعُرفت لدى الجمهور بدورها كجوان ناش في المسلسل الكوميدي Please Don't Eat the Daisies (1965-1967)، حيث جسدت شخصية كاتبة صحفية متزوجة وأنجبت أربعة أولاد.

كما ظهرت في 65 حلقة من مسلسل Generations بدور ريبيكا يتمور بين 1989 و1990، ولعبت دور ماري سكانلون في 251 حلقة من Port Charles بين 1997 و2003.

وشاركت في مسلسل The Bold and the Beautiful عام 2005 بدور ناتالي ديويت، ولعبت دور إميلي فالمونت في 10 حلقات من Dynasty عام 1986، حيث جسدت زوجة السيناتور باك فالمونت ووالدة كلاي وبارت، مع قصة محورية تتعلق بإخفاء علاقة غرامية سابقة.

