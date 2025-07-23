الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يكشف مفاجأة عن حجم إنتاج الطاقة من محطة الضبعة النووية مقارنة بالسد العالي

محطة الضبعة النووية،
محطة الضبعة النووية، فيتو

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مفاجأة بشأن حجم انتاج الطاقة التي سيتم توليدها في محطة الضبعة النووية مع بدء تشغيلها.

اإنتاج محطة الضبعة النووية

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل: أنه محطة الضبعة النووية مع اكتمالها ستولد  طاقة تفوق ضعف ما ينتجه السد العالي.

 

تشغيل أول مفاعل نووي في محطة الضبعة

وأوضح أن تشغيل أول مفاعل نووي سيكون في النصف الأول من عام 2028، على أن يتم تشغيل باقي المفاعلات تباعًا خلال عام 2029، ما يمثل نقلة نوعية لمصر في مجال الطاقة.

التبادل التجاري مع ألمانيا

في سياق اخر، أكد مدبولي، نجاح مشروع مبادلة الديون مع ألمانيا، مشيرًا إلي أن حجم التبادل التجاري مع برلين وصل الي 7 مليارات يورو سنويا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدبولى الضبعة النووية السد العالي رئيس الوزراء ألمانيا

مواد متعلقة

مدبولي: تشغيل أول مفاعل نووي في 2028، واحتياطات ضخمة للذهب بمنجم السكري

مدبولي: مشروع الضبعة ضمن مخطط الدولة لإنتاج 42% من الطاقة النظيفة بحلول 2030

الأكثر قراءة

بعد زواج شهرين، طلاق نجل عمرو الليثي وابنة تامر أمين

رئيس الوزراء: نعمل حاليا على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

تعرف على الموعد الرسمي للإعلان عن زيادة أسعار البنزين

الحكومة تقر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لكليات الصيدلة

بيان الأزهر المحذوف!

يا ريت اللي ظلمته يسامحني، فيديو رئيس جامعة بني سويف يثير الجدل، وطلابه: لن نسامحك

أسعار سيارات GAC GS4 MAX خلال شهر يوليو

مدبولي يعلق على صور حرب التجويع في غزة، ويؤكد: معبر رفح لم يغلق يوما واحدا

خدمات

المزيد

سعر القصدير يقترب من 33 ألف دولار للطن فى البورصات العالمية

أسعار سيارات GAC GS4 MAX خلال شهر يوليو

كيفية تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، تعرف عليها

تنسيق الجامعات 2025، الكليات المتاحة لطلاب الشعب العلمية والأدبية ومؤشرات القبول

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف حاول الكفار قتل النبي؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

حكم صيام يوم الخميس منفردا، تعرف عليه

بسببها رد الله عليه بصره، واقعة غريبة لأم البخاري مع سيدنا إبراهيم عليه السلام

المزيد
الجريدة الرسمية