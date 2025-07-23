مدبولي يكشف مفاجأة عن حجم إنتاج الطاقة من محطة الضبعة النووية مقارنة بالسد العالي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مفاجأة بشأن حجم انتاج الطاقة التي سيتم توليدها في محطة الضبعة النووية مع بدء تشغيلها.

اإنتاج محطة الضبعة النووية

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل: أنه محطة الضبعة النووية مع اكتمالها ستولد طاقة تفوق ضعف ما ينتجه السد العالي.

تشغيل أول مفاعل نووي في محطة الضبعة

وأوضح أن تشغيل أول مفاعل نووي سيكون في النصف الأول من عام 2028، على أن يتم تشغيل باقي المفاعلات تباعًا خلال عام 2029، ما يمثل نقلة نوعية لمصر في مجال الطاقة.

التبادل التجاري مع ألمانيا

في سياق اخر، أكد مدبولي، نجاح مشروع مبادلة الديون مع ألمانيا، مشيرًا إلي أن حجم التبادل التجاري مع برلين وصل الي 7 مليارات يورو سنويا.

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