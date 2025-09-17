الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زوج ينهي حياة زوجته طعنًا بالسكين بسبب خلافات أسرية في المحلة

زوج ينهي حياة زوجته
زوج ينهي حياة زوجته طعنًا بالسكين في المحلة بسبب خلافات أسري

شهدت قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية جريمة قتل مأساوية حينما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته بطعنات نافذة باستخدام سكين إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية.

تكلفت 29 مليون جنيه، محافظ الغربية يفتتح أعمال تطوير محطة مياه محلة زياد النقالي

قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في قضية الاتجار بالعملات المشفرة في الغربية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل ربة منزل داخل مسكنها بالقرية.

زوج ينهي حياة زوجته طعنًا بالسكين في المحلة 
زوج ينهي حياة زوجته طعنًا بالسكين في المحلة 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية وقوة من مباحث مركز المحلة إلى محل الواقعة حيث تبين العثور على جثة المجني عليها غارقة في دمائها وبها عدة طعنات متفرقة.

تم ضبط الزوج المتهم واقتياده إلى ديوان المركز وجارٍ مناقشته للوقوف على ملابسات الجريمة فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى العام وندب الطب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

تكلفت 29 مليون جنيه، محافظ الغربية يفتتح أعمال تطوير محطة مياه محلة زياد النقالي

1000عامل بجامعة طنطا يطالبون بالتثبيت منذ 14عاما وهذا رد رئيس الجامعة (فيديو)

التحفظ على 1.5 طن لحوم فاسدة داخل ثلاجة سلسلة مطاعم شهيرة في طنطا (صور)

أول تحرك أمني لكشف لغز تخدير سيدة وإلقائها بأحد الطرق في طنطا

الأكثر قراءة

مصر جابت جون، شركة شيفرون تنسف تصريحات نتنياهو حول تجميد صفقة تصدير الغاز إلى القاهرة

يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من بروسيا دورتموند 4/4 في دوري أبطال أوروبا (صور)

بعد تضخم ثروته بالبنوك، قرار جديد ضد "مستريح البيض والمزارع"

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم 1-0 أمام فياريال بالشوط الأول

مدبولي: زيادة أسعار الوقود في أكتوبر هي الأخيرة.. وآلية جديدة للتسعير

أنت بتضر بلدك، ترامب يوبخ صحفيا أستراليا سأله كيف يمارس أنشطة تجارية وهو رئيس (فيديو)

أستاذ قانون دستوري يحسم جدل تضارب مواعيد انتخابات مجلس النواب

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

إنما نطعمكم لوجه الله، محمد سيد طنطاوي يوضح شدة إخلاص المؤمنين في عملهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads