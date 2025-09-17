زوج ينهي حياة زوجته طعنًا بالسكين بسبب خلافات أسرية في المحلة

شهدت قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية جريمة قتل مأساوية حينما أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته بطعنات نافذة باستخدام سكين إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل ربة منزل داخل مسكنها بالقرية.

زوج ينهي حياة زوجته طعنًا بالسكين في المحلة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية وقوة من مباحث مركز المحلة إلى محل الواقعة حيث تبين العثور على جثة المجني عليها غارقة في دمائها وبها عدة طعنات متفرقة.

تم ضبط الزوج المتهم واقتياده إلى ديوان المركز وجارٍ مناقشته للوقوف على ملابسات الجريمة فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى العام وندب الطب الشرعي لتشريحها لبيان سبب الوفاة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث.

