وصية قديمة تقلب أحداث "السادة الأفاضل"

تشهد أحداث فيلم السادة الأفاضل الذي يقوم ببطولته النجمان طه الدسوقي ومحمد ممدوح، والمقرر عرضه بالسينمات في أكتوبر المقبل العثور على وصية قديمة لجدهم  بعد الانتهاء من عزائه، تقلب أحداث العمل.

وانتهى المخرج كريم الشناوي من عمليات المونتاج والمكساج لفيلم “السادة الأفاضل”، حيث أصبح العمل جاهزًا للعرض، كما أن الشركة المنتجة قررت طرحه بالسينمات المصرية والعربية خلال شهر أكتوبر المقبل.

تدور أحداث فيلم السادة الأفاضل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث ينتمى الفيلم لسينما “بلاك كوميدي”، ويناقش عدد من القضايا المجتمعية الهامة.

أبطال السادة الأفاضل

فيلم “السادة الأفاضل” بطولة محمد ممدوح، طه دسوقي، أشرف عبد الباقي، محمد شاهين، هنادي مهنى، انتصار، على صبحى مهنا، إسماعيل فرغلي، إضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين الذين يظهرون ضمن سياق الأحداث، والفيلم من تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي.

وتشهد أحداث فيلم السادة الأفاضل خلافات تقع بين محمد ممدوح وأشرف عبد الباقي بسبب الصراع على الإرث من جدهما.

