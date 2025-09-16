الأربعاء 17 سبتمبر 2025
وكيل تموين الإسكندرية يقود حملة مسائية على أسواق العامرية

الاسكندريه
الاسكندريه

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

مدبولي: ممشى أهل مصر مجاني، ولجنة وطنية مستقلة لتطوير الإعلام

تراجع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

قام اليوم المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية ترافقه حملة إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود وسعد حسانين رئيس الرقابة بشن حملة تموينية على الأنشطة التموينية المختلفة.

 

 أسفرت الحملة عن تحرير محضر حيازة أحد الأشخاص لأسطوانات بوتاجاز معبأة بالغاز من أحد المستودعات بدون تصريح من الجهات المختصة ويقوم ببيعها للمواطنين بسعر أزيد من السعر الرسمى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على ١٠  اسطوانات بوتاجاز.

تحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز لمستودعي بوتاجاز.

تحرير عدد ٣ محاضر عدم اعلان عن أسعار السلع التموينية لمنافذ جمعيتى.

تحرير محضر توقف بدون إذن لأحد منافذ مشروع جمعيتى وتحرير عدد ٨ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

