مدبولي: الأموال الساخنة أقل بكثير من 40 مليار دولار ولا تدخل بالاحتياطي النقدي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يثار حول تجاوز حجم الأموال الساخنة حاجز الـ40 مليار دولار غير صحيح، مؤكدًا أنها أقل من ذلك بكثير.

الأموال الساخنة أداة لضبط السوق

وأوضح أن هذه الأموال تمثل أداة مستخدمة في العديد من الدول، حيث تساهم في ضبط عمل السوق المحلي وتوفير السيولة الوقتية، لكنها لا تدخل ضمن الاحتياطيات النقدية الأجنبية للبنك المركزي المصري.

استقرار المؤشرات الاقتصادية

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة لا تعتمد على الأموال الساخنة في إعداد المؤشرات الاقتصادية أو الأرقام الرسمية، مؤكدًا أن المشكلة السابقة المرتبطة بها لن تتكرر في المرحلة المقبلة.

