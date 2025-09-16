هل يجوز استخدام الروبوت في غسل الموتى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال، حول جواز استخدام الروبوت أو التقنية الحديثة في غسل الموتى في ظل التطور العلمي والتكنولوجي الكبير.

وقال خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس”، تقديم الإعلامي مهند السادات، المذاع على قناة الناس، إن المقصود من تغسيل الميت هو تعميم الماء على جسده بطريقة معينة، فإذا تحقق هذا المقصود سواء بواسطة إنسان أو من خلال جهاز أو تقنية حديثة، فالأمر جائز شرعًا، ما دامت الشروط قد توافرت.

وأشار إلى أنه خلال فترة جائحة كورونا، ظهرت الحاجة لمثل هذه الوسائل الحديثة، حفاظًا على صحة القائمين على الغسل وتجنبًا لانتقال العدوى، وتم الاعتماد على حلول تقنية في بعض الحالات، مما يفتح المجال مستقبلًا لاستخدام أدوات حديثة عند الحاجة.

وشدد في الوقت نفسه على أن تغسيل الميت عبادة يؤجر عليها الإنسان، قائلًا: "الذي يغسل الميت ويحفظ سره ويؤدي الغسل وفق الشروط، له أجر عظيم عند الله، فالغسل ليس مجرد عمل تقني بل عبادة تحتاج إلى إخلاص وأمانة وتقوى".

كما أوضح أن القائم على الغُسل يجب أن يكون على علم بكيفية الغسل الشرعي، وكيفية التعامل مع جسد الميت باحترام وسترة، مضيفًا: "أهم شيء في المغسل أن يكون أمينًا وصالحًا ويعرف كيفية إيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسد بعد تطهيره".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.