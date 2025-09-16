الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
بالفيديو كونفرانس، رئيس المعاهد يبحث مع رؤساء المناطق الاستعداد للعام الدراسي الجديد

قيادات قطاع المعاهد
قيادات قطاع المعاهد الأزهرية

عقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء،اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد.

ضرورة الانتهاء من تجهيز وصيانة المعاهد الأزهرية، وتوفير المناخ التعليمي المناسب

وخلال الاجتماع، أكد رئيس القطاع على ضرورة الانتهاء من تجهيز وصيانة المعاهد الأزهرية، وتوفير المناخ التعليمي المناسب الذي يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مع التشديد على الانضباط وتفعيل الأنشطة التربوية داخل المعاهد.

كما شدد على متابعة تطبيق التعليمات الصادرة من قطاع المعاهد والأزهر الشريف بدقة، والتأكد من تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو المعلمين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق عام دراسي ناجح ومتميز.

واختتم الشيخ أيمن عبدالغني الاجتماع بالتأكيد على أن الأزهر الشريف يولى العملية التعليمية عناية خاصة، ويحرص على متابعة الاستعدادات لحظة بلحظة، بما يحقق رسالة الأزهر العلمية والتربوية.

