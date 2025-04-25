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حوادث

التوقيت الصيفي، عودة برامج وأنظمة وخدمات النيابة العامة إلى العمل بعد توقفها مؤقتا

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

عادت جميع برامج وأنظمة وخدمات النيابة العامة إلى العمل مرة اخري وذلك عقب توقفها مؤقتا بسبب انتهاء التوقيت الشتوي.

وتم تحديث أنظمة وبرامج النيابة العامة لتتوافق مع تعديل الوقت.

كان أعلن مجلس الوزراء، أنه بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، إنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة. 

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وأنظمة وخدمات النيابة العامة النيابة العامة التوقيت الشتوي انتهاء التوقيت الشتوي

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