البابا تواضروس يترأس احتفالات تكريم خريجي الإكليريكية اللاهوتية

شهد مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، احتفالية تكريم الدفعات الخمس الأولى من خريجي الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالفيوم، وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

 

وخلال الاحتفالية تم تكريم الخريجين تقديرًا لجهودهم في الدراسة والتكوين اللاهوتي، كما ألقى قداسة البابا تواضروس كلمة عبّر فيها عن اعتزازه بالخريجين الجدد، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقومون به في خدمة الكنيسة والمجتمع.

 

يُذكر أن الكلية الإكليريكية بالفيوم تُعد من المؤسسات التعليمية الكنسية الرائدة التي تهدف إلى إعداد خدام على مستوى علمي وروحي متميز، حيث تخرج منها خلال السنوات الماضية دفعات ساهمت في إثراء العمل الكنسي والتعليمي في مختلف الإيبارشيات.

