قرار من محكمة الاستئناف بشأن ابنة مبارك المزعومة

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، نظر الاستئناف المقدم من "مروة يسري " الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة" بجلسة ٢٨ سبتمبر الجاري، على حكم حبسها عامين مع الشغل وغرامة مائة ألف جنيه والمصادرة وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بتهمة سب وقذف الفنانة وفاء عامر وتعمد إزعاج وإنشاء حساب إلكترونى بهدف ارتكاب جريمة.

كانت المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود حسن رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد فوزى والمستشار زياد حمودة وسكرتير المحكمة مصطفى يسرى، عاقبت المتهمة الشهيرة بـ"ابنة مبارك" بالحكم السابق ذكره.



كانت جهات التحقيق بالنيابة الاقتصادية باشرت عملها مع المتهمة التى "تدعى انتسابها لعائلة الرئيس الراحل حسني مبارك ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير ببعض الشخصيات لزيادة نسبة المشاهدة، وتحرر المحضر رقم 1064 لسنة 2025 اقتصادية المنتزه أول، وقررت النيابة الاقتصادية إحالة المتهمة الى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها.

فى وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية، أنه فى إطار تقدم إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد المتهمة لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالإتجار فى الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكورة صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وذلك حال تواجدها بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواء إحداهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج"، وبمواجهتها أقرت باختلاقها تلك الإدعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

