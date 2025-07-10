المستشفى الجوي التخصصي يستضيف خبيرا عالميا في جراحات التدخل المحدود للقلب

يستضيف المستشفى الجوي التخصصي الدكتور أولكساندر بابلياك ( أوكرانى الجنسية ) خبير جراحات التدخل المحدود للقلب (بجامعة LIVV بأوكرانيا) فى الفترة من 8 وحتى 12 أغسطس القادم.

مواعيد العرض على الخبير

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التي ترغب فى العرض على الخبير بالعيادة أيام السبت من كل أسبوع حتى 2/8/2025 من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

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