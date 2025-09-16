الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
جهود مكثفة من أوراسكوم بيراميدز وطب بيطري الجيزة للحفاظ على صحة الدواب بالأهرامات

تطعيم الدواب قبل
تطعيم الدواب قبل دخول منطقة الأهرامات
قام فريق الطب البيطري بمديرية الطب البيطري بالجيزة ومنطقة الأهرامات بإجراء الكشف الطبي اليومي عند بوابات دخول منطقة الزيارة بالمنطقة الأثرية بالاهرامات.
 

الحفاظ على صحة الدواب بهضبة الأهرامات 

يأتي ذلك في إطار حرص شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات على صحة الدواب وجودة تجربة الزيارة، وحرصًا على توفير أجواء آمنة وتحقيق تجربة سياحية تليق بأهم أثر في العالم.

ويهدف هذا الكشف إلى متابعة الحالة الصحية للدواب والتأكد من خلوها من أي أمراض أو إصابات قد تمنعها من العمل أو تؤثر على أدائها أثناء تواجدها بالموقع، بما يضمن سلامتها وسلامة الزوار.

 

تجمع الدواب بشكل دوري للقضاء على القراد والحشرات الضارة

كما تقوم المديرية برش أماكن تجمع الدواب بشكل دوري للقضاء على القراد والحشرات الضارة، مما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة للدواب والعاملين والزوار على حد سواء.

وتوجهت شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات بخالص الشكر والتقدير إلى مديرية الطب البيطري بالجيزة، والدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، ومنطقة الأهرامات، وفريق العمل والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور أشرف محيي الدين مدير منطقة هضبة الأهرامات وفريق العمل والدكتورة هند عبد الحميد نائب محافظ الجيزة، وفريق العمل بمحافظة الجيزة وشرطة السياحة والآثار بالهرم على تعاونهم وجهودهم المستمرة للحفاظ على صحة الدواب وتقديم تجربة سياحية متكامله وآمنة لزوار اهرامات الجيزة.

