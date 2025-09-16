الاحتفاء بالمذيعة اللبنانية مي شدياق ببنغازي في ذكرى محاولة اغتيالها وبتر يدها وساقها (فيديو)

احتفى مؤتمر الإعلام العربي المقام في مدينة بنغازي الليبية بالمذيعة اللبنانية البارزة مي شدياق، في ذكرى محاولة اغتيالها في بيروت بعبوة أدّت إلى بتر يدها وساقها، عقب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وقالت الإعلامية البارزة هالة سرحان: "ذُهلنا من الواقع الحالي لبنغازي مقارنةً بما كنا نسمعه عنها في المراحل المريرة السابقة".

كما أكد الإعلامي والمذيع الليبي البارز محمد زيدان:" اليوم أظهرنا وجه آخر لـ بنغازي وليبيا في مؤتمر الإعلام العربي ".

وقال وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي:" وجدنا بنغازي في الواقع مدينة تعيد بناء نفسها بغير ما نسمعه في الإعلام".

