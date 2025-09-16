الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الاحتفاء بالمذيعة اللبنانية مي شدياق ببنغازي في ذكرى محاولة اغتيالها وبتر يدها وساقها (فيديو)

الاحتفاء بالمذيعة
الاحتفاء بالمذيعة اللبنانية مي شدياق ببنغازي، فيتو

احتفى مؤتمر الإعلام العربي المقام في مدينة بنغازي الليبية بالمذيعة اللبنانية البارزة مي شدياق، في ذكرى محاولة اغتيالها في بيروت بعبوة أدّت إلى بتر يدها وساقها، عقب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وقالت الإعلامية البارزة هالة سرحان: "ذُهلنا من الواقع الحالي لبنغازي مقارنةً بما كنا نسمعه عنها في المراحل المريرة السابقة".

كما أكد الإعلامي والمذيع الليبي  البارز محمد زيدان:" اليوم أظهرنا وجه آخر لـ بنغازي وليبيا في مؤتمر الإعلام العربي ".

وقال وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي:" وجدنا بنغازي في الواقع مدينة تعيد بناء نفسها بغير ما نسمعه في الإعلام". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مؤتمر الإعلام العربي مدينة بنغازي الليبية بالمذيعة اللبنانية البارزة مي شدياق اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري هالة سرحان جورج قرداحي

الأكثر قراءة

أقوال مثيرة لـ"العركي" أخطر تاجر مخدرات بقنا: تُبت وتخلصت من المال الحرام وبسدد ديون الغارمين

بعد فشل النحاس في لملمة الجراح، قناة الأهلي تفجر مفاجأة حول المدرب الجديد (فيديو)

السد القطري يتعادل مع الشرطة العراقي 1/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

موجات غير مسبوقة من النزوح والهجرة غير الشرعية، السيسي يحذر أوروبا من تهجير الفلسطينيين

بعد بدء العملية البرية في غزة، عائلات الرهائن تتجه إلى منزل نتنياهو بالقدس (فيديو)

وفاة أحمد الدجوي تعود للواجهة، شقيقه يوجه رسالة استغاثة للنائب العام

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

حريق بـ مطعم شهير بالدقي والدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه (صور)

خدمات

المزيد

التفاصيل الكاملة لإنشاء صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة

كيف ألزم قانون حماية المستهلك التجار بإعلان أسعار السلع؟

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads