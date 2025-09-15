الإثنين 15 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تموين القاهرة: ضبط 235 شيكارة دقيق مدعم قبل طرحها فى السوق السوداء

 أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى تكثيف أعمال الرقابة على كافة السلع، وضبط الأسواق وتكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الاغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء وتحرير 273 مخالفة تموينية بأسيوط

الداخلية تضبط 22 طن دقيق مدعم و10 ملايين جنيه قيمة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي

 وفى هذا السياق أشار محيى إسماعيل القائم بأعمال مدير مديرية تموين القاهرة إلى أن الأجهزة الرقابية بالمديرية قامت بعدة حملات على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير ١٠١٤مخالفة تموينية متنوعة ما بين بيع بأزيد من السعر الرسمى، ونقص وزن، وضبط ٢٣٥ شيكارة دقيق كانت مخصصة للمخابز البلدية لإعادة طرحها فى السوق السوداء بقصد التربح، بالإضافة إلى عدم صلاحية ميزان وخبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بالسجلات، وعدم وجود ترخيص، كما أسفرت الحملات على الأسواق عن ضبط العديد من السلع الغذائية مجهولة المصدر وليس لها بيانات تضمنت ٢ طن من اللحوم والدواجن والمصنعات، و٧٨٠كجم مكرونة، و٣٠٠ زجاجة زيت، و٦٠٠ كجم سكر، و٤٨٠ علبة تونة، و١٥٠٠ علبة شاي، و١١٥٠ خرطوشة سجاير، و٢ أسطوانة غاز سعة ٢٥ كجم، و٧٠ كرتونة ورق، و٨ كراتين شاور، و١٠ كراتين جل، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تموين القاهرة شيكارة دقيق مباحث التموين مخالفة تموينية

