الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ضياء رشوان: مصر منحازة إلى حقوق الشعب الفلسطيني القانونية والتاريخية

ضياء رشوان، فيتو
ضياء رشوان، فيتو

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول مَن حذر مِن التهجير القسري أو الطوعي وتأثيره على الأمن القومي المصري، وذلك منذ بداية أحداث السابع من أكتوبر 2023 ثم توالت الخطابات والاتصالات والكلمات والمناسبات، مشددًا، على أن كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية تؤكد الصراحة والوضوح المصري والانحياز للقضية الفلسطينية.

وأضاف رشوان، في حواره مع الإعلامي شادي شاش مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الرئيس السيسي تحدث اليوم في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة بصراحة ووضوح، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن مصر منحازة إلى الحقوق القانونية والشرعية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ولكن لأن مصر وسيطة كان الرئيس السيسي يحرص على عدم التصعيد.

وتابع: "الخطاب الذي ألقاه الرئيس السيسي قبل خطاب اليوم، كان في قمة بريكس شهد تحولات كبيرة، واستكمل الرئيس هذه التحولات اليوم، ولكن ما حدث اليوم كان أهم، فقد سُميت الأشياء بمسمياتها، لأننا أوشكنا على فقدان الثقة التامة في الطرف الإسرائيلي بعد الهجوم على قطر، والكلمات التي شهدتها القمة تؤكد أن ما حدث من هجوم على قطر  ليس أمرا طبيعيا، ولمدة سنتين، ما تفعله إسرائيل في غزة أمر مفارق لكل ما هو الإنساني".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضياء رشوان الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمن القومى المصرى الدوحة

مواد متعلقة

بعد انتهاء قمة الدوحة، إسرائيل تبدأ عملية عسكرية مكثفة في غزة

أستاذ دراسات إسرائيلية: الإعلام العبري لا حديث له إلا عن رسائل السيسي في قمة الدوحة (فيديو)

هل البيان الختامي لقمة الدوحة يجبر الدول على قطع علاقاتها مع الاحتلال؟ الجامعة العربية ترد

من الدوحة، قادة مصر وقطر والأردن يجرون اتصالا مع رؤساء فرنسا وبريطانيا وكندا

الأكثر قراءة

ترامب يعلن تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية ثانية ضد أهداف في فنزويلا

السد القطري يتعادل مع الشرطة العراقي 1/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

فضيحة جنسية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

موجات غير مسبوقة من النزوح والهجرة غير الشرعية، السيسي يحذر أوروبا من تهجير الفلسطينيين

لوقف العدوان الإسرائيلي، أقوى تحذيرات السيسي لقادة فرنسا وبريطانيا وكندا وقطر والأردن والسعودية

نتنياهو بعد إدانة الهجوم على قطر: لماذا لم ينددوا بأفعال أمريكا في أفغانستان وباكستان؟

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالخير والسعادة وأخبار مفرحة قريبا

الجامع الأزهر: مسئولية الحفاظ على البيئة تبدأ من الفرد وتصرفاته اليومية

أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads